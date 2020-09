Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha accusato il governo venezuelano di Nicolas Maduro di aver commesso gravi crimini contro l'umanità per essere responsabile di esecuzioni extragiudiziali, rapimenti, detenzioni arbitrarie, torture e per aver impedito che tali crimini possano ripetersi anche in futuro.

Le accuse sono frutto del lavoro di una commissione Onu che ha stilato un rapporto di 411 pagine a seguito di un'indagine che ha preso in esame circa 3mila casi.

Secondo il rapporto Onu, i servizi di sicurezza del Venezuela, a partire dal 2014, sono autori di un modello di violenza sistematica rivolto da una parte a sopprimere l'opposizione politica, dall'altra a terrorizzare la popolazione.

Il presidente Maduro e i suoi ministri dell'Interno e della Difesa non solo erano a conoscenza dei crimini perpetrati, ma loro stessi hanno dato ordini, coordinato operazioni e messo a disposizione risorse affinché venissero commessi.

Gli investigatori delle Nazioni Unite hanno indicato 45 persone direttamente coinvolte come responsabili dei crimini riscontrati.

Che cosa accadrà adesso al Venezuela e al regime di Maduro? Assolutamente nulla.

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha solo il compito di indagare e accertare possibili violazioni dei diritti umani, ma non è suo compito quello di comminare eventuali sanzioni. A deciderle, è chiamato invece il Consiglio di sicurezza dell'Onu.

Tra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza, che in tema di sanzioni deve in genere decidere all'unanimità, vi sono anche Russia e Cina che negli ultimi 10/15 anni hanno elargito fiumi di denaro per supportare, seppur con obiettivi ben precisi ma distinti, la Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Quindi, a parte il valore mediatico della denuncia, definita da Jorge Valero, ambasciatore del Venezuela all'Onu, come una conseguenza della campagna contro il suo Paese guidata dagli Stati Uniti, a Maduro e ai suoi complici non accadrà assolutamente nulla, così come al Venezuela.

Oltre a questo va anche sottolineato l'aspetto ipocrita dell'iniziativa Onu. Infatti, ben prima del Venezuela di Maduro a commettere gli stessi crimini contro l'umanità sono stati la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, Israele... ma in questi casi il Consiglio per i diritti umani non si è neppure preso la briga di stilare un rapporto.