"L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite è sempre più preoccupato che il modo in cui l'esercito israeliano sta conducendo le ostilità nel nord di Gaza, insieme all'interferenza illecita con l'assistenza umanitaria e agli ordini che stanno portando allo sfollamento forzato, possa causare la distruzione della popolazione palestinese nel governatorato più settentrionale di Gaza attraverso la morte e lo sfollamento. Ciò è particolarmente vero intorno a Jabalya, Beit Lahiya e Beit Hanoun.Per due settimane dal 6 ottobre, l'esercito israeliano ha preso misure che rendono impossibile la vita nel nord di Gaza per i palestinesi, ordinando ripetutamente lo sfollamento dell'intero governatorato. Le autorità israeliane hanno impedito l'ingresso di tutte le forniture essenziali nel nord di Gaza tra il 1 e il 14 ottobre, esacerbando la situazione già disperata in cui le scorte di cibo e carburante al nord stavano diminuendo e molti stavano affrontando la fame. Dopo il 15 ottobre, una quantità simbolica di aiuti sembra essere entrata nel nord, ma ciò non è commisurato alle esigenze della popolazione.Mentre l'esercito israeliano ha chiesto a tutti i civili di lasciare la parte settentrionale di Gaza, ha continuato a bombardare e attaccare senza sosta la zona, soprattutto dentro e intorno al campo di Jabalya. Questi attacchi hanno reso estremamente pericolosa la fuga dei civili e l'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha ricevuto segnalazioni nelle ultime settimane di palestinesi presi di mira durante la fuga. Molti palestinesi nel nord hanno anche espresso il timore che se dovessero fuggire, non gli sarebbe mai stato permesso di tornare alle loro case nella parte settentrionale di Gaza. Le truppe israeliane hanno anche distrutto edifici residenziali e attaccato scuole che fungevano da rifugi, causando numerose vittime civili e limitando ulteriormente i rifugi disponibili con l'avvicinarsi dell'inverno. Un attacco a un isolato residenziale a Beit Lahiya il 19 ottobre ha ucciso almeno 87 palestinesi secondo il Ministero della Salute di Gaza. In linea con la tendenza di questa escalation, molte delle vittime sembrano essere bambini e donne.I ripresi attacchi dell'esercito israeliano a due dei tre principali ospedali nel nord di Gaza hanno messo ancora più pressione sulla popolazione civile. Tutti e tre gli ospedali, già danneggiati nei precedenti attacchi dell'IDF, stanno anche lottando con la carenza di rifornimenti e carburante. Le squadre di soccorso e i medici continuano a segnalare restrizioni e attacchi diretti e indiretti da parte dell'esercito israeliano, ostacolando le operazioni di salvataggio, incluso il recupero dei palestinesi intrappolati sotto le macerie. I servizi Internet nel nord di Gaza sono stati interrotti dal 19 ottobre e almeno 3 giornalisti palestinesi sono stati uccisi nelle ultime 2 settimane, limitando le informazioni disponibili sulle condizioni di vita nel nord di Gaza.I rapporti indicano anche che decine di uomini palestinesi sono stati presi in custodia dall'IDF, sollevando timori che possano essere sottoposti a detenzione arbitraria, nonché a tortura e altri maltrattamenti, soprattutto considerando le precedenti violazioni documentate dall'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Israele deve annunciare tempestivamente l'identità di tutti coloro che sono stati presi in custodia e garantire loro l'accesso ai loro avvocati e familiari.Ribadiamo che tutte le parti devono rispettare e proteggere i civili. I gruppi armati palestinesi devono astenersi dal collocare deliberatamente obiettivi militari e civili o oggetti civili e devono prendere tutte le precauzioni possibili per proteggere la popolazione civile e gli oggetti civili sotto il loro controllo dagli effetti degli attacchi. Anche laddove i gruppi armati palestinesi non hanno rispettato queste norme del DIU, le forze israeliane mantengono i loro obblighi di rispettare i principi di distinzione, proporzionalità e precauzioni negli attacchi.L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ricorda allo Stato di Israele le misure provvisorie ordinate dalla Corte internazionale di giustizia il 26 gennaio 2024, affinché adotti tutte le misure in suo potere per impedire la commissione di tutti gli atti rientranti nell'ambito dell'articolo II della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio in relazione ai palestinesi di Gaza. Ricorda inoltre a Israele che, in quanto potenza occupante, deve garantire la fornitura di cibo, forniture mediche e riparo per la popolazione di Gaza, come ordinato anche dalla Corte internazionale di giustizia".

Questo è quanto ha dichiarato oggi in una nota l'Agenzia l'Onu per i diritti umani in un rapporto che fa riferimento alla nuova offensiva di Israele nel nord della Striscia di Gaza.

L'intento di Israele è chiaro, come dimostra quanto denunciato ieri dall'Unifil in questa nota in relazione al conflitto in Libano:

"Questa mattina, una ruspa dell'IDF ha deliberatamente demolito una torre di osservazione e la recinzione perimetrale di una posizione delle Nazioni Unite a Marwahin.Ancora una volta, ricordiamo all'IDF e a tutti gli attori i loro obblighi di garantire la sicurezza e la protezione del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l'inviolabilità dei locali delle Nazioni Unite in ogni momento. Ancora una volta, notiamo che violare una posizione delle Nazioni Unite e danneggiare i beni delle Nazioni Unite è una flagrante violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza. Mette inoltre in pericolo la sicurezza e la protezione dei nostri peacekeeper in violazione del diritto internazionale umanitario.L'IDF ha ripetutamente chiesto all'UNIFIL di abbandonare le sue posizioni lungo la Blue Line e ha deliberatamente danneggiato le posizioni ONU. Nonostante la pressione esercitata sulla missione e sui nostri paesi contributori di truppe, i peacekeeper rimangono in tutte le posizioni. Continueremo a svolgere i nostri compiti obbligatori di monitoraggio e segnalazione".

In pratica, oltre a portare avanti il genocidio a Gaza, Israele non vuole testimoni in relazione al fare altrettanto in Libano. E la comunità internazionale, continua a far finta di non accorgersi di quanto sta avvenendo, aggrappandosi a qualsiasi scusa (quasi sempre ridicola) per giustificare i crimini dello stato ebraico e il fatto di non contrastarli.







Crediti immagine: OHCHR