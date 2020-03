La freschezza e la vitalità del ritmo, associato al contenuto sentimentale, sono state convogliate nella sinergica creazione di “Non resisto”, pezzo musicale, ad opera di Max Lanza e Federica Galeota, rispettivamente l’uno autore della parte musicale, l’altra del testo.0

“La musica è nata all’interno del mio home studio in un pomeriggio, - ha sottolineato Max Lanza - avendo sin da subito una forte ispirazione sulle sonorità, che mi piacciono molto, ovvero quelle della dance anni ’90, rimodernate a sua volta per avere il giusto equilibrio coi tempi odierni. Il testo di questa canzone nasce nella casa della cantante Federica Galeota, seduta al tavolo della cucina in un primo pomeriggio, come tutti gli altri”.

Ella sentiva di dover scrivere qualcosa, che avesse un senso, e la prima frase, balzata in mente, fu: “Anche il silenzio ha il suo rumore”: “Spesso noi sottovalutiamo questa cosa oppure non ci facciamo caso; - ha chiosato la giovane cantante - ma credetemi: il silenzio fa un rumore incredibile, perché, vedendo la persona, che si ama, il cuore batte a 1000; dunque non si riesce a trovare spazio per le parole, ma soltanto spazio per le emozioni ed i sentimenti, che si provano in quel momento magico.

L’amore, oltre ad essere passionale, romantico, forte, sa anche essere folle, soprattutto quando non è ricambiato con le giuste attenzioni, che una donna desidera. Allora a quel punto dentro di noi si scatena come un tornado, una tempesta intensa, con la voglia di spaccare il mondo e conquistare a pieno ciò, che vogliamo. L’unico obiettivo è non arrendersi mai, comunque vada, e poi, diciamoci la verità, come si fa a resistere di fronte a tutto questo? Io non ci sono riuscita”.

Il brano, che si trova in tutti i digital store (Spotify, Itunes, Amazon music, Youtube, Denzeer, Beatport, Apple music), è molto gradevole all’ascolto con un velo di psicologismo atto ad esaltare le emozioni più pure ed innocenti.