Già su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 26 novembre, è disponibile su YouTube il videoclip del nuovo singolo di MANUEL, che sin dal titolo si presenta come uno dei brani più personali del rapper d’autore romano. “MANUEL”, nient’altro che il suo nome, dà infatti il titolo al terzo brano in uscita per Deposito Zero Studios/Wondermark/The Orchard, un singolo carico di intimità.



L’artista classe ‘98, noto fin dai suoi inizi come Ill Mentalist nell’ambiente hip hop, ha intrapreso un percorso di trasformazione, personale e artistica, supportato dal contributo di MACK. La formazione, composta dal pianista mantovano Federico Squassabia e il batterista forlivese Marco Frattini, coadiuvati dal producer di Deposito Zero Studios Mattia “Matta” Dallara, è presente anche in questo nuovo singolo, creando la giusta ricetta musicale con elementi essenziali.

Dopo il viaggio negli abissi de Il Palombaro e la ricerca della bellezza in un mondo troppo grigio con Di Blu, batteria, giro di basso e synth sono tutto ciò che serve per creare il suono senza tempo di Manuel. Qui, l’artista si abbandona al disagio delle due dimensioni più difficili in cui viviamo, il tempo e l’amore. Il flow prismatico che contraddistingue Manuel si mette al servizio di una melodia da cantare a cuore aperto.

“Corro coi sogni in tasca, ma l’amore non basta, e tutto intorno passa insieme al tempo e non c’è più” - Manuel

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale a cura di Luigi Schiavoni e prodotto da Deposito Zero Studios, studio di registrazione e casa di produzione di base a Forlì dal 2012, oggi un punto di riferimento per artiste e artisti audio-visuali e noto per il format di successo Live Zero.



CREDITS AUDIO

“Manuel”

Artista: MANUEL

Musica e testo: Manuel Placidi

Produzione musicale e mix: Mattia "Matta" Dallara e MACK

Mastering: Tommy Bianchi

Produzione esecutiva: Fabiano Cipriani e Matteo Forgiarini

Progetto grafico: Chiara Belletti

Foto: Luca Ortolani

Distribuzione: Deposito Zero Studios/Wondermark/The Orchard



CREDITS VIDEO

Una produzione “Deposito Zero Studios”

Regia e fotografia: Luigi Schiavoni