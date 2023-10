Partito il conto alla rovescia per “Smash o scherzetto”, il torneo di padel dell’Atletico Lodigiani Padel a Roma in programma la notte di Halloween. Il 31 ottobre, quindi, racchette da padel e maschere spettrali per una serata all’insegna del padel e del divertimento.

Dalle ore 20 a mezzanotte, con un costo di iscrizione di 20 euro e un montepremi di 300 euro, un torneo per tutti gli appassionati di padel, con tanti eventi e iniziative che faranno da contorno alla competizione: ci sarà infatti anche il premio per la maschera più bella, il buffet per i partecipanti alle gare, e tante altre sorprese per un Halloween da ricordare.

E' obbligatorio presentarsi mascherati.