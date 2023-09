L'estate '23 si conclude il 21 settembre, e chi l'ha vissuta con i party firmati DV Connection, primo tra tutti il mercoledì in vigna Sunset on Hills alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG), l'ha senz'altro fatto nel modo giusto.



Tuttavia lasciarsi prendere da ansia, stress e cattivo umore sarebbe proprio sbagliato. Che succede infatti il 30 settembre? Ecco l'ultima festa della stagione in questa location. 25 euro a persona, formula Open Wine (ovvero tutti i calici che vuoi) ed un piatto di pasta preparato dagli chef di Tenuta Celinate.



Il programma, con ogni tempo meteorologico (perché la location ha anche ampi spazi al coperto) è all'altezza delle aspettative dei più esigenti, in ambito drink, food, musica, relax e dintorni. Si prende l'aperitivo al fresco, in una verde tenuta e si spezza il ritmo ossessivo della settimana con un po' di risate con gli amici, ovviamente con il giusto sound.



Tutti i dettagli della serata sono disponibili sulla pagina Instagram: https://www.instagram.com/sunsetonhills/. E' una buona idea anche seguire https://www.instagram.com/dvconnection, ovvero la pagina Instagram di DV Connection, l'agenzia di Damiano Vassalli, dove le idee per rilassarsi e far festa con gli amici, durante il weekend e non solo, non mancano mai. Ad esempio, ecco Villa Vitalba, perfetta per eventi privati, ricorrenze etc…



INFO 3494410654

www.dvconnection.it