Un'artista a tutto tondo , un'attrice completa e poliedrica , un carisma talentuoso declinato nei suoi personaggi fin dall'inizio. È Rosalia Porcaro, che ha iniziato la sua attività teatrale nel 1985 al Teatro Bellini di Napoli, nota per programmi Rai come Convescion, Superconvescion e L'ottavo nano col personaggio di Natascha e Markette su La 7 e Zelig a Mediaset, e che adesso torna al cinema con nuovi progetti dopo aver lavorato con Brizzi, i Manetti, Ruffini e Aldo Giovanni e Giacomo .

La vedremo infatti in Dobbiamo stare vicini, Film di Gianluca Mattei e Mario Sanzullo, con Francesco Paolantoni Biagio Izzo e Paolo Conticini nel ruolo Nunzia portiera, e poi ne Il Paese dei jeans in agosto, film di Simona Bosco Ruggeri con Lina Siciliano Pasquale Risiti Enzo De Caro nei panni di Agata, e infine in Hotspot, film di Giulio Manfredonia che viene presentato al F estival di Roma il 22 ottobre.

Da gennaio 2023 è la protagonista di Taxi a due piazze con Barbara d'Urso e Franco Oppini di cui riprende la tournée e inoltre dello spettacolo Semp'essa, e ha ottenuto su Rai 2 un grande successo anche in termini d'ascolto con Core 'ngrato la scorsa estate.

Nella carriera di Rosalia Porcaro sono tanti i personaggi creati, come Veronica, Creolina, Assundham con le quali si è fatta amare dal grande pubblico.

E presto tornerà sul set della terza stagione di Mina Settembre , fortunata fiction di Rai 1 con Serena Rossi dove la Porcaro figura nel cast fisso dei protagonisti della serie.