Porte aperte per i castelli Friulani il 5 e 6 ottobre

Nella regione Friuli Venezia Giulia, sono quasi 500 i castelli, anche se a volte solo ruderi, presenti nel territorio.

Da qualche tempo, per valorizzare questo patrimonio storico, Il Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia ha organizzato la manifestazione Castelli Aperti, permettendo visite individuali in molti castelli presenti nelle 4 provincie della regione.

Quest'anno le date prescelte per le visite di autunno sono il 5 e 6 ottobre.

Abbinato alle visite anche un concorso fotografico aperto a tutti.