Nato a Lecco il 14 giugno 1964 e cresciuto a Calolziocorte, Paolo Arrigoni ha tracciato un percorso professionale ricco di esperienze e successi, arrivando a ricoprire il ruolo di Presidente del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). La sua storia è un intreccio di competenze tecniche, impegno politico e una forte sensibilità verso le attuali sfide ambientali ed energetiche.



Il percorso di Paolo Arrigoni tra ingegneria, imprenditorialità e impegno politico

All’età di soli 16 anni, Paolo Arrigoni fa il suo ingresso nel mondo professionale come tecnico specializzato nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici industriali presso la società Casmar s.n.c. Parallelamente al suo impegno lavorativo prosegue gli studi, conseguendo il diploma di Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche e laureandosi, nel 1992, in Ingegneria Elettronica con specializzazione in automazione, presso il Politecnico di Milano. Tra il 1992 e il 2000 ricopre il ruolo di Project Engineer nel Servizio Controllo di Processo presso Italcementi Group di Bergamo e successivamente abbraccia l’imprenditorialità, avviando la sua attività come libero professionista nel campo della progettazione e consulenza per impianti elettrici e di automazione. Il suo percorso non si limita al mondo accademico e professionale: ha anche svolto un ruolo attivo nella sfera politica. Dai primi passi come consigliere comunale fino alla carica di Sindaco di Calolziocorte, Paolo Arrigoni ha dimostrato una capacità di leadership e una dedizione al servizio pubblico che lo hanno contraddistinto nel corso degli anni.



Paolo Arrigoni: dalla politica alla presidenza del GSE

L’esperienza di Paolo Arrigoni nel mondo politico ha segnato una tappa significativa nella sua carriera quando è stato eletto al Senato nel 2013. Durante la XVIII Legislatura, ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di Questore del Senato e membro di commissioni chiave come Ambiente e Territorio e il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. È però nel marzo del 2023 che assume un ruolo di grande rilevanza in qualità di Presidente del GSE: ha infatti l’opportunità di mettere in pratica la sua vasta esperienza tecnica e la sua visione orientata al cambiamento, promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile. Nel dicembre del 2023, la nomina come membro dell’Advisory Board dell’Associazione Italiana Nucleare, mette in luce l’impegno di Paolo Arrigoni nel settore energetico e la sua volontà di esplorare diverse prospettive per affrontare le sfide energetiche del futuro. La sua dedizione gli è valsa nel 2005 la nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.