Dal 22 al 29 gennaio una settimana di dialogo, preghiera e pellegrinaggi a Roma e a Canterbury per 50 vescovi da 27 Paesi, in occasione della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Papa Francesco e l'arcivescovo Welby incaricheranno i presuli per una missione e una testimonianza comuni.

A commentare la notizia il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati che rivela: la settimana scorsa abbiamo contattato i vertici anglicani per richiedere l'ammissione al servizio sacerdotale dei nostri preti validamente ordinati.

Dall'Inghilterra e dall'Italia i capi anglicani hanno troncato la corrispondenza senza spiegazione dopo avere inoltrato una "sfilza di dinieghi" a tutte le richieste di collaborazione dei preti sposati.