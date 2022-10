“Nonni”, è un’opera di Pierina Gallina, un autentico gioiello, non solo per l’intuibile argomento trattato, ma per la modalità con cui ne parla. Lei, tre volte mamma, sette volte nonna, è riuscita a parlare della sua esperienza di Nonna, arrivando direttamente al cuore di chi legge perché il suo non è un trattato o, meglio, un manuale di sopravvivenza per futuri o neo-nonni, anche se gli spunti per gestire dinamiche familiari così coinvolgenti non mancano.

Il suo è soprattutto un convincente racconto di vita vissuta in cui traspare la sua personalità dalle infinite sfaccettature.

Donna, madre, moglie, lavoratrice, nonna, la Gallina, nonostante i tanti ruoli che hanno letteralmente invaso la sua vita, è riuscita ad armonizzarli e a valorizzarli anche grazie alle sue doti empatiche e comunicative. È venuta prima la Gallina nonna, o la Gallina favolista e poetessa? È probabile che il diventare nonna, ma anche il lavoro di maestra elementare, abbia favorito la sua scelta di scrivere fiabe.

Certo è che è una sua dote peculiare, come la vocazione poetica che nella parte finale del libro diventa un canto d’amore per i suoi nipoti. Un libro da leggere anche per le tante testimonianze da parte di nonni e bambini che impreziosiscono un legame fatto di sottili trame affettive.

NONNI è un Libro-Amico, a portata di "confidenza", perché dà risposte, va al sodo dei vissuti, pur non promettendo miracoli.

Un testo a tratti commovente, in molti altri educativo. Con linguaggio semplice e chiaro, parla della quotidianità di nonni, figli, nipoti: insieme, volenti o nolenti, per un semplice fatto di… Vita.

Inoltre, “NONNI”, in sinergia con il Club Unesco, aiuta i bambini con problemi di respiro dell’associazione A.L.P.I. Udine – presieduto dal dott. Mario Canciani.