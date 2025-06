Una guida pratica per i professionisti bancari che affrontano sfide ogni giorno

È disponibile in libreria e sulle principali piattaforme online “Antiriciclaggio? Detto, fatto!”, il nuovo libro di Annamaria Gallo, edito da Bookness e pensato per chi lavora nel mondo bancario. L’autrice, professionista con una lunga carriera nella rete bancaria e un forte impegno nella formazione, trasforma la propria esperienza sul campo, unita a una solida preparazione giuridica e specialistica, in uno strumento chiaro, operativo e subito applicabile alla realtà quotidiana degli sportelli bancari.

Il libro è l’evoluzione naturale dell’omonimo podcast, che ha riscosso grande interesse tra gli operatori di settore. Con un linguaggio accessibile ma tecnicamente rigoroso, “Antiriciclaggio? Detto, fatto!” si rivolge in particolar modo a chi lavora in rete, offrendo strumenti utili per riconoscere e gestire con tempestività i segnali di rischio, garantendo il rispetto della normativa e tutelando l’istituzione bancaria.

Giurista, avvocato abilitato e specialista in Legal Banking, Compliance e Antiterrorismo Internazionale, Annamaria Gallo ha maturato una lunga esperienza sul campo nella rete bancaria e oggi si occupa di prevenzione del riciclaggio e reati finanziari. Autrice di articoli per riviste di settore e fondatrice di un blog professionale sull’antiriciclaggio, è considerata una voce autorevole e un punto di riferimento per i colleghi del settore.

