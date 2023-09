Al via il Road Show in Asia a partire dal 17 settembre

Saturnia, settembre 2023. Terme di Saturnia Natural Destination – tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, va alla ricerca di clienti asiatici per la Maremma Grossetana.

La stagione turistica ha evidenziato un andamento a macchia di leopardo e un dato evidente sono state decine di migliaia di italiani in vacanza in Albania, in Montenegro o in aree continentali della Grecia, in fuga dall’incontrollata e spesso ingiustificata impennata dei prezzi in Italia.

Ma un mercato turistico fortemente emergente per la destinazione Italia è l’Asia: crescono in numero i turisti che dalla Cina, dal Vietnam, e dalla Korea del sud sono diretti in Italia, così come aumentano i servizi che questi turisti richiedono, dai trasporti all’assistenza.

Gli ambiti turistici della Maremma Grossetana sono però spesso poco preparati a promuoversi su questi mercati, e a riceverne i flussi. C’è carenza di materiale promozionale dedicato, oltre all’assenza di un Tour Operator di area che renda strutturale la promo-commercializzazione del sistema turistico maremmano, mentre i siti turistici dei Comuni o dei vari consorzi o associazioni non sembrano adeguati alle nuove ne- cessità di questi e di altri mercati.

In controtendenza rispetto a questi deficit strutturali, Terme di Saturnia Natural Destination partecipa ad un articolato Road Show organizzato dal Ministero del Turismo in Asia, dal 17 settembre 2023, in occasione del Global Tourism Economy Forum (GTEF) di Macao, dove l’Italia sarà presente come Partner Country. Riunendo leader provenienti da tutto il mondo nel turismo e in altri settori, Il GTEF 2023 offre una piatta- forma ideale per sostenere gli investimenti e l’economia turistica a livello internazionale, che potrebbero essere rivolti anche a questa area turistica, ad alto potenziale di sviluppo.

Il Road Show, che farà tappa a Seoul, Korea, Hong Kong, Macao e Shangai ed è riservato dal Ministero a circa 10 operatori italiani, vede la partecipazione di Terme di Saturnia con la possibilità di promuovere anche l’intero territorio della Maremma Grossetana.

Prima dell’inizio del GTEF 2023, il Ministro del Turismo italiano incontrerà a Seoul il General Manager di Turkish Airlines e il Ministro della Cultura, Sport e Turismo cinese.

La cerimonia di inaugurazione è in programma a Macao il 21 settembre, a cui seguiranno sessioni di Panel diverse, tra cui “Verso la destinazione 2030: investire nelle persone, nel pianeta, nella prosperità”, oltre a numerosi incontri bilaterali (Ministri, Autorità, Protagonisti del settore turistico quali tour operator asiatici, compagnie aeree e travel agency).

La partecipazione dell’Italia come Partner del Forum evidenzia il valore del grande patrimonio artistico, culturale, enogastronomico del nostro paese e quanto la sua economia turistica sia connessa con successo con la cultura e l’industria locale cinese. Sia l’Italia che Shanghai possono vantare esempi importanti di destinazioni con visioni innovative per il futuro dell’economia del turismo globale.

Nel 2019 le presenze in Italia di turisti cinesi sono state oltre 5 milioni, ma nel 2024 supereranno i 7 milio- ni, rappresentando un mercato importantissimo e per di piu’ destagionalizzato, quindi di maggior valore per la Maremma e la Toscana.

Terme di Saturnia ha predisposto un ampio dossier sulla Maremma Grossetana che raccoglie le potenzia- lita’ dei luoghi in termini di attrazione turistica e sviluppo.

Un’area, quella della Maremma, di cui Terme di Saturnia da sempre rappresenta il cuore pulsante e un grande promotore, grazie alla sua notorietà a livello internazionale consolidata negli anni.

