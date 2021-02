Il PLI Liguria chiede un intervento urgente legislativo, volto a regolare la circolazione stradale dei monopattini.

Il PLI Liguria, visto l’ennesimo episodio, in cui ha perso la vita una giovane mamma a Genova, l’8 Febbraio, alla guida di un monopattino elettrico, chiede a gran voce, a livello locale come a livello nazionale, una rivisitazione urgente del codice stradale, che regolamenti questo mezzo di locomozione ed altri mezzi equiparabili, viaggianti su strada.

L' aumentato numero di monopattini elettrici e mezzi similari sulle strade urbane delle nostre città ha causato un aumento significativo del numero di incidenti che li vedono coinvolti e tra essi purtroppo anche diversi con conseguenze mortali per i conducenti.

La velocità e l’accelerazione spesso elevata e la scarsa capacità di frenata, la mancanza di segnali luminosi di posizione uniti alla silenziosità del motore elettrico e la completa esposizione del conducente a danni da urto, rendono assolutamente necessaria e urgente una modifica sostanziale ad una regolamentazione di tali mezzi, peraltro ancora in fase sperimentale.

Secondo il dipartimento sanità PLI Liguria, di recente formazione, vanno inoltre evidenziati il fatto che i mezzi non sono identificati e non sono soggetti all’obbligo assicurativo.

Equiparati erroneamente alle biciclette, i monopattini elettrici stanno salendo agli onori delle cronache come un problema reale, confermato anche dagli ultimi dati statistici, molto preoccupanti per gli accessi in Pronto Soccorso, dovuti a cadute ed incidenti provocati da questi mezzi di locomozione. Ecco perché è importante intervenire subito sul codice della strada, per rendere l’utilizzo di questi mezzi più sicuro sia per gli utenti sia per chi viaggia sui mezzi di locomozione tradizionali, auto, moto e mezzi pesanti.

Per queste ragioni il PLI Liguria chiede la collaborazione con le altre forze politiche per poter far salire l’attenzione su questo argomento e perché venga aperta al più presto una discussione al MIT, per porre rimedio a questa grave carenza legislativa.