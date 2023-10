La tavoletta grafica Wacom One 12 è uno strumento ideale per i professionisti della grafica, del design e dell'arte digitale. Questa tavoletta offre una superficie di disegno di 12 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel e una sensibilità alla pressione di 4096 livelli. La tavoletta è dotata di una penna digitale senza batteria che garantisce una precisione e un controllo ottimali.

La tavoletta è compatibile con i principali software di grafica come Photoshop, Illustrator, Clip Studio Paint e altri. La tavoletta è anche facile da collegare al computer tramite un cavo USB-C e supporta sia Windows che Mac OS. La tavoletta grafica Wacom One 12 è una soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo di qualità, versatile e conveniente per esprimere la propria creatività.