C’è una nuova stella nel firmamento televisivo italiano, e porta con sé un messaggio di fede, speranza e rinascita.

Don Cosimo Schena, meglio conosciuto come il "prete influencer", è il volto nuovo dello storico programma di Rai2, I Fatti Vostri. Con un milione di follower sui social media e una presenza carismatica, don Cosimo è diventato rapidamente una figura di riferimento sia per i credenti sia per chi cerca una nuova connessione con la spiritualità.

Un viaggio spirituale in TV

Ogni venerdì, don Cosimo porta gli spettatori in un viaggio attraverso i luoghi di fede più suggestivi d’Italia. Santuari, chiese e siti di culto diventano non solo mete spirituali, ma anche punti di incontro con storie autentiche di vita, fede e tradizione. Attraverso racconti di pellegrinaggio, momenti di preghiera e testimonianze, il sacerdote trasforma ogni puntata in un’occasione per riflettere e ritrovare un legame profondo con se stessi e con Dio.

“Visitare i santuari non significa solo scoprire luoghi di fede, ma anche incontrare persone e tradizioni che ci ricordano quanto sia importante il nostro rapporto con la spiritualità,” spiega don Cosimo.

Un prete del nuovo millennio

Don Cosimo Schena è un sacerdote che ha saputo reinterpretare il suo ruolo in chiave moderna. La sua attività sui social media lo ha reso una figura unica: sacerdote, poeta e comunicatore. Attraverso riflessioni quotidiane, poesie e messaggi di speranza, don Cosimo è riuscito a raggiungere milioni di persone, abbattendo barriere e pregiudizi sulla religione.

Nella sua parrocchia a Brindisi, accoglie non solo fedeli ma anche numerosi animali, che considera parte integrante del creato e degni di amore e rispetto. Questo suo lato autentico e compassionevole ha conquistato il cuore di molti, rendendolo un punto di riferimento per chi cerca conforto e ispirazione.

Un libro di successo

Parallelamente al suo impegno televisivo, don Cosimo ha recentemente pubblicato "Dio è il mio coach", un libro che è già bestseller su Amazon nella categoria spiritualità. Il testo, ricco di consigli evangelici pratici, rappresenta una guida per chi desidera affrontare le sfide quotidiane con una nuova prospettiva, riscoprendo la bellezza della fede e il valore della resilienza.

Un appuntamento da non perdere

Don Cosimo Schena ha saputo unire tradizione e modernità in un messaggio universale che parla al cuore di tutti. Non perdete l’appuntamento con lui ogni venerdì alle 11:55 su Rai2, a I Fatti Vostri. Sarà un’occasione per scoprire luoghi straordinari, ascoltare storie che toccano l’anima e lasciarsi ispirare da un messaggio di speranza e amore universale.

Don Cosimo è la dimostrazione vivente che la fede, se comunicata con autenticità, può essere una luce guida anche in un mondo sempre più digitale.

Per seguire Don Cosimo Schena sui social, questi sono i suoi canali ufficiali:

– Instagram: www.instagram.com/doncosimoschena

– Facebook: www.facebook.com/doncosimoschena

– Spotify: https://open.spotify.com/artist/2qIhvl7zXtNEQWjcR4MeJ1

– TikTok: https://www.tiktok.com/@doncosimoschena

– YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFMS5GiAiUTcbEowbAPtCgw

– Twitter: https://twitter.com/doncosimoschena