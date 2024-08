Donne incinte, neonati, bambini, adolescenti e anziani stanno affrontando gravi complicazioni di salute a causa dei cambiamenti climatici, secondo una nuova serie di articoli pubblicati sul Journal of Global Health. Tuttavia, le esigenze specifiche di questi gruppi sono state in gran parte ignorate nelle risposte al cambiamento climatico.

Gli articoli raccolgono le prove scientifiche disponibili sugli effetti sulla salute dei diversi rischi climatici nelle fasi chiave della vita, come le ondate di calore, l'inquinamento atmosferico e i disastri naturali come incendi e inondazioni. Insieme, dimostrano che i rischi per la salute legati al clima sono stati gravemente sottovalutati per le persone più giovani e più anziane, nonché durante la gravidanza, con gravi implicazioni che spesso mettono a rischio la vita.

Ad esempio, gli autori osservano che durante le ondate di calore aumentano i parti pretermine, principale causa di mortalità infantile, mentre le persone anziane sono più soggette ad attacchi cardiaci o difficoltà respiratorie. Ogni aumento di 1° C della temperatura minima giornaliera oltre i 23,9° C è stato associato a un incremento del rischio di mortalità infantile fino al 22,4%.

"Questi studi dimostrano chiaramente che il cambiamento climatico non è una minaccia futura per la salute, ma una realtà attuale che alcune popolazioni stanno già pagando a caro prezzo", ha affermato il dottor Anshu Banerjee, direttore del dipartimento per la salute materna, neonatale, infantile, adolescenziale e dell'invecchiamento presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). "Nonostante la crescente consapevolezza sul cambiamento climatico, le azioni intraprese per proteggere la vita di chi è più a rischio sono state finora molto limitate. Per raggiungere la giustizia climatica, è fondamentale intervenire con urgenza".

La raccolta di studi, ad opera di esperti dell'OMS e accademici internazionali, titolata "Cambiamento climatico nel corso della vita", evidenzia una serie di impatti specifici sulla salute fisica e mentale derivanti dai vari rischi climatici.

Ad esempio:

Le alte temperature sono collegate a esiti negativi alla nascita, come parti pretermine, morti fetali, ipertensione e diabete gestazionale in gravidanza. Le ondate di calore compromettono la funzione cognitiva, influenzando l'apprendimento di bambini e adolescenti, e aumentano i rischi di attacchi cardiaci e complicazioni respiratorie tra gli anziani.

L'inquinamento dell'aria aumenta la probabilità di ipertensione durante la gravidanza, basso peso alla nascita, parto pretermine e impatti negativi sullo sviluppo fetale del cervello e dei polmoni. Cresce inoltre il rischio di malattie respiratorie tra bambini e anziani, che sono anche più vulnerabili a cancro, malattie cardiovascolari e polmonite.

I disastri naturali legati al clima hanno significativi impatti sulla salute mentale e fisica. Le inondazioni e la siccità riducono l'accesso all'acqua potabile e al cibo, aumentando le malattie diarroiche e la malnutrizione. Gli incendi sono stati associati a un aumento dei disturbi respiratori e dei tassi di mortalità cardiovascolare negli anziani.

Il cambiamento climatico colpisce tutti, ma gli spostamenti e le interruzioni ad esso legati hanno conseguenze particolarmente gravi per chi necessita di un accesso regolare ai servizi sanitari e al supporto sociale. Neonati, anziani e donne incinte possono avere particolari vulnerabilità fisiologiche, come difficoltà nel regolare la temperatura corporea, vulnerabilità alla disidratazione e/o un sistema immunitario più debole. Questi gruppi subiscono inoltre impatti sproporzionati dai cambiamenti climatici e dalle relative catastrofi, come carenze di cibo e acqua e un aumento delle malattie vettoriali e trasmesse dall'acqua.

"Un ambiente sano è essenziale per la salute durante tutto l'arco della vita, favorendo una crescita e uno sviluppo sani nell'infanzia e nell'adolescenza, una gravidanza sicura e un invecchiamento sano", ha affermato Anayda Portela, scienziata dell'OMS e autrice dei documenti. "È urgente mitigare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas serra e costruendo la resilienza climatica; intraprendere azioni specifiche per proteggere la salute nelle diverse fasi della vita e garantire la continuità dei servizi sanitari per i più vulnerabili durante i disastri climatici".

Documentando gli impatti sulla salute dei vari pericoli climatici per specifiche popolazioni, i ricercatori intendono aiutare governi e programmi a comprendere i rischi e a pianificare interventi adeguati. Attualmente, poche misure di adattamento climatico sono calibrate sulle esigenze specifiche di donne, neonati, bambini e adolescenti, così come degli anziani che possono avere limitazioni di mobilità e cognitive. Le misure dovrebbero includere la preparazione di servizi di assistenza all'infanzia, assistenza sociale e sistemi educativi per affrontare eventi meteorologici estremi e l'aumento delle temperature, così come il coinvolgimento di persone di tutte le età nell'azione climatica, nel dialogo e nella pianificazione.

Il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato in oltre 170 anni e ha visto molteplici emergenze climatiche, dagli incendi ai cicloni, alle inondazioni e al caldo estremo. Il 2024 sembra destinato a superare l'anno precedente.









Anshu Banerjee è il Direttore del Dipartimento di Salute Materna, Neonatale, Infantile e Adolescenziale e dell'Invecchiamento presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore Globale per l'Ufficio del Vice Direttore Generale per la Salute della Famiglia, delle Donne e dei Bambini dell'OMS, Ginevra, dove ha guidato il lavoro dell'OMS per rendere operativa la Strategia Globale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Salute delle Donne, dei Bambini e degli Adolescenti. I 30+ anni del Dr. Banerjee nella sanità pubblica includono il lavoro come rappresentante dell'OMS in Albania e Sudan e il distacco su richiesta del Segretario Generale delle Nazioni Unite per servire come Direttore delle Operazioni di Emergenza della Missione delle Nazioni Unite per la Risposta all'Emergenza Ebola. Ha anche lavorato con altre organizzazioni nazionali e internazionali, tra cui: Medici Senza Frontiere, il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale del Regno Unito in India e l'Alleanza GAVI. Il Dr. Banerjee ha conseguito un dottorato di ricerca in controllo della tubercolosi (Università di Amsterdam), un Master in Salute Pubblica per i Paesi in Via di Sviluppo (London School of Hygiene and Tropical Medicine) e una laurea in medicina (Università di Anversa).

Anayda (Annie) Portela è una scienziata dell'Unità di Salute Materna del Dipartimento di Salute Materna, Neonatale, Infantile e Adolescenziale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/MCA) a Ginevra. Ha lavorato con organizzazioni governative e non governative per oltre 20 anni nella progettazione e nell'attuazione di programmi per la salute materno-neonatale-infantile, rafforzando i servizi basati sulle strutture e sulla comunità. Aree di particolare interesse includono l'accesso alle cure per le popolazioni svantaggiate e la partecipazione delle donne e della comunità alla progettazione di programmi e servizi sanitari. Attualmente sta guidando le revisioni delle prove e le linee guida dell'OMS sugli interventi di promozione della salute per la salute materna, neonatale e infantile. Ha gestito diversi progetti di ricerca sull'implementazione dell'OMS/MCA, affrontando la necessità di facilitare il dialogo tra responsabili politici, ricercatori, implementatori di programmi e utenti dei servizi e sviluppare processi per supportare l'apprendimento dei programmi.