Grande fratello, il bullismo approda in tv

Siamo tutti contrari al bullismo, ma poi siamo costretti a vedere atti di bullismo in diretta Tv, come dimostra quanto è accaduto nella casa del Grande Fratello, luogo dove tra l'alro l’ignoranza regna sovrana.

Il concorrente Bay Dame, di origine senegalesi, si accanisce contro la concorrente Aida Nizar, "rea" che aveva mangiato per prima la sua coppa di tiramisù senza attendere i coinquilini.

"Ti ammazzo... Ti attacco al muro... non hai ancora visto la mia aggressività... fai schifo... hai solo due amici furori da qui..." sono alcune delle frasi che Bay Dame ha rivolto all'altra concorrente.

Ogni giorno ci battiamo contro la violenza, cercando di insegnare ai ragazzi cosa sia il rispetto, cosa sia il senso civico, chiedendo a gran voce allo Stato di dare un segnale nell'applicare la legge ed andando nelle scuole per testimoniare in favore dei professori... Poi si va a casa, si accende la tv e al "pomeriggio" si vede che vanno in onda scene di violenza.

Come è possibile che in un Paese che è patria della cultura si consenta che il mondo dello spettacolo sia invaso da pagliacci da circo?

Gente senza educazione, basi di cultura generale... non che si debba essere tutti laureati, ma almeno un minimo... sufficiente per poter instaurare un rapporto verbale, una conversazione.

I talent, i concorsi di bellezza, ormai sfornano solo ignoranza, con gente che pensa di avere una carriera nello show business solo per aver fatto due foto! Senza rendersi conto di quanto sia difficile, duro e complicato in realtà, con ore di lezione, di palestra, di corsi di dizione...

La cosa più bella che viene da pensare è che le generazioni future almeno questa tv spazzatura la lascino guardare ai genitori.