Ultime dal Mediterraneo centrale.

Alle 223 persone a bordo della Sea-Eye 4, nella giornata di venerdì, è stato assegnato il porto sicuro di Pozzallo dove le 223 persone a bordo sono state sbarcate questa mattina.

Ancora in attesa di un PoS, invece, i 114 migranti a bordo della Ocean Viking di SOS Mediterranee da ormai 9 giorni, mentre sono adesso 558 quelli sulla Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Infatti, ai naufraghi già presenti se ne sono aggiunti altri 178 salvati nelle ore passate i de diverse missioni.

La Sea-Watch 3 ha soccorso questa mattina 93 persone da un barcone in legno in pericolo in acque internazionali a sud di Lampedusa.