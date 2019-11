Sei un amante dei dispositivi Apple (degli iPhone in particolare) e ti piacciono gli smartphone con sistema a scorrimento simili allo Xiaomi Mi Mix 3?

Allora l'iPhone perfetto per te potrebbe essere l'iPhone Slide Pro.

Prima che, però, tu corra ad acquistarlo devo darti una piccola delusione. Questo iPhone, infatti, non esiste (almeno per il momento e probabilmente non esisterà mai).

L'iPhone Slide Pro è un concept apparso in un video davvero molto ben realizzato.

Questo dispositivo è bello e probabilmente potrebbe anche essere anche molto funzionale... se solo fosse diponibile!