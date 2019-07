La Alex fa rotta verso Lampedusa, missione quasi compiuta

Dopo aver effettuato il salvataggio di 54 persone, il due alberi Alex di Mediterranea ha comunicato di far rotta verso Nord, fuori dalla zona SAR libica, dopo aver chiesto all'MRCC di Roma l'assegnazione urgente di Lampedusa come porto sicuro più vicino per lo sbarco dei naufraghi.

Alessandro Metz, "armatore sociale" di Mediterranea, al riguardo ha dichiarato che le normative dicono che la Tunisia purtroppo non è possibile considerarla un porto sicuro. Non è questione di opinioni, ma di normative.

"Navighiamo verso nord - ha così dichiarato - in attesa che ci venga data una risposta e ci venga assegnato un porto sicuro dove sbarcare e dove concludere l'operazione di salvataggio.

È chiaro che il primo posto che incontri procedendo è Lampedusa, ma è questione di geografia non di opinioni".