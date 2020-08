Nel momento in cui il contagio da coronavirus ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti, ci si è chiesti come sarebbe stata affrontata la pandemia con un sistema sanitario basato su un'assistenza medica garantita solo a chi ha un reddito per pagarsi un'assicurazione medica o un posto di lavoro che garantisca l'assistenza sanitaria.

E chi una copertura non l'aveva o non l'ha più avuta, dopo aver perso il lavoro?

A primavera, il presidente Trump, oltre ad annunciare di aver ripreso il suo tentativo di smantellare l'Affordable Care Act - una legge introdotta da Obama che aveva esteso la copertura sanitaria a più di 20 milioni di persone in precedenza sprovviste - aveva promesso un programma per il ricovero gratuito dei malati di Covid, includendo anche i costi del tampone.

Quindi, secondo Trump, tutti gli americani che avessero avuto bisogno di cure ospedaliere per la Covid le avrebbero ricevute. A pagare avrebbero provveduto le assicurazioni oppure lo Stato.

Il New York Times si è preso la briga di verificare se effettivamente il piano di Trump abbia funzionato attraverso interviste con dirigenti ospedalieri, pazienti e ricercatori di politiche sanitarie che hanno esaminato ricoveri e pagamenti. La conclusione è stata che il piano messo in atto da Trump non è dimostrato all'altezza di quanto promesso.

Secondo FAIR Health, un database che raccoglie i costi sanitari a livello nazionale, il costo medio per il ricovero di un paziente Covid è di poco superiore ai 73mila dollari.

Il programma ha pagato fatture insostenibili per migliaia di pazienti Covid-19 non assicurati, coprendo oltre alle cure ospedaliere, visite ambulatoriali, trasporto in ambulanza, attrezzature mediche, assistenza domiciliare qualificata e persino possibili futuri vaccini, ma non le prescrizioni mediche una volta che i pazienti lasciano l'ospedale, così come il trattamento di condizioni croniche collegate alla malattia.

Oltre a questo, bisogna aggiungere anche che per ottenere il riconoscimento delle spese sanitarie, la diagnosi di un paziente deve stabilire che è stata la Covid la malattia prevalente all'origine del ricovero... altrimenti niente copertura, a meno che non si tratti di una donna incinta.

Ora, dato che la Covid colpisce soprattutto persone immunodepresse affette da altre malattie serie, se non addirittura molto gravi, è chiaro che per quei pazienti difficilmente la Covid poteva essere considerata la causa primaria del ricovero.

Pertanto, solo una parte dei ricoverati - in genere la metà - ha soddisfatto i requisiti richiesti da Trump per ottenere il pagamento delle cure. Così, sono stati in molti, dopo essere sopravvissuti alla Covid, a vedersi recapitare a casa fatture da 80mila dollari senza essere in grado di pagarle.

Secondo il New York Times, agli operatori sanitari di tutti i 50 stati americani la scorsa settimana è stato rimborsato un totale di 851 milioni di dollari - 267 milioni di dollari per i test e 584 milioni di dollari per le cure - con gli ospedali del Texas e del New Jersey che ne hanno ricevuti la quota maggiore.

Ma la Kaiser Family Foundation, un'organizzazione di ricerca apartitica, ha stimato che i soli costi ospedalieri per i pazienti affetti da coronavirus e non assicurati potrebbero raggiungere dai 13,9 miliardi ai 41,8 miliardi di dollari, ben al di là di quanto il programma ha pagato finora.

Nell'articolo, dove si invitano altre persone a fornire le loro testimonianze, sono riportati alcuni esempi di americani che non hanno un'assicurazione medica a cui sono state recapitate fatture che non possono pagare, senza contare altri che, dopo essere stati dimessi, non possono acquistare le medicine di cui avrebbero bisogno.

Questo il modo in cui Trump ha affrontato uno degli aspetti dell'emergenza coronavirus negli Stati Uniti. Tuttavia, si è sentito in diritto di sostenere che nella lotta al Sars-CoV-2 non c'è stato nessun altro governo al mondo che abbia fatto meglio degli Stati Uniti.