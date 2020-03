Come di consueto tutti gli anni vengono fatte le previsioni stagionali sui probabili contagi e morti dovuti all'influenza stagionale. Di simili previsioni si occupa anche l'Istituto Superiore di Sanità, e in contemporanea anche molti esperti esprimono il loro parere. Basta cercare su internet, sempre che non sia stato rimosso tutto, e ci si accorge che i dati stimati per questa stagione non sono stati superati, e che una situazione critica/drastica fosse stata molto probabile era stato previsto, ma si è fatto finta di niente, indipendentemente da quale virus ne sarebbe stato l'artefice.

Una decina di milioni di contagiati durante una stagione non è un dato nuovo, e neanche il numero di decessi è superiore ad annate precedenti.

Da quando è arrivato il coronavirus non si muore più per nessun altro motivo!

Un'epidemia, o pandemia, dovrebbe aumentare il numero dei morti totali, ovvero i morti per l'epidemia sommati alle altre morti sarebbero dovuti crescere esponenzialmente, qui invece ci troviamo davanti a morti tutti per coronavirus, non ci sono più morti per polmonite, influenze varie e altro.

La verità non è che non siamo attrezzati a contenere solo il coronavirus, ma non siamo attrezzati a contenere nessuna malattia polmonare, e abbiamo una sanità che va in crisi facilmente, sopratutto dove sembrava fosse la più efficiente; la sanità è stata decimata dai tagli statali, perché gli organi di stato non ne ammettono la colpa? Facile dare la colpa a questo virus, prima si moriva intubati in casa ora si muore intubati in ospedale o non ammessi a essere intubati all'ospedale per carenza di posti.

Non mi pare che stiamo seguendo il modello cinese, lì non solo hanno allestito ospedali improvvisati e costruitone dei nuovi, ma la loro economia non si è mai fermata.

Resto comunque molto ottimista, confido nella buona fede e comprendo il panico accresciuto nel governo. Ma è ora di aprire gli occhi è di analizzare i dati più accuratamente.

Presto torneremo tutti al nostro posto di lavoro, tutto tornerà alla normalità, questo allarmismo sarà passato e ci farà riflettere, ne usciremo più forti e più maturi.