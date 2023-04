L'amministratore delegato di Alphabet, Sundar Pichai, ha ricevuto un compenso di circa 226 milioni di dollari nel 2022 (più di 800 volte la retribuzione media di un dipendente), secondo quanto riportato dalla società in un documento depositato venerdì presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Il compenso include premi azionari per circa 218 milioni di dollari, oltre lo stipendio, la cui base è di 2 milioni di dollari.

Una disparità salariale di non poco conto e che non poteva passare sotto silenzio, visto che arriva in un moment in cui Alphabet, la società madre di Google, lo scorso gennaio ha annunciato a livello globale almeno 12.000 licenziamenti, pari al 6% della sua forza lavoro complessiva.

All'inizio di aprile, centinaia di dipendenti di Google hanno scioperato presso gli uffici della società di Londra a seguito di una controversia sui licenziamenti. In precedenza, a marzo, i dipendenti di Google avevano scioperato presso gli uffici della società a Zurigo dopo il licenziamento di più di 200 dipendenti.