Secondo quanto dichiarato dal proprio account Telegram dal governatore dell'oblast di Kherson ancora in mano ai russi, Vladimir Saldo, l'attacco di artiglieria che nei pressi di un supermercato della città di Kherson ha causato la morte di 10 civili è da considerarsi un'operazione sotto falsa bandiera,

"una provocazione disgustosa che persegue l'obiettivo evidente di addossare la colpa alle forze armate della Federazione Russa".

Secondo Saldo, in base a ciò che le immagini mostrano, il bombardamento sarebbe stato effettuato da unità mobili di mortai ucraini, perché i colpi provenivano da nord e da nord-ovest .

"È un trucco vile e spregevole a cui ricorrono spesso i militanti ucraini, poiché dopo aver sparato alcuni colpi, si allontanano codardamente dal luogo che hanno colpito, spesso in un veicolo civile, per coprire i loro crimini".

Saldo ha aggiunto poi ulteriori particolari al proprio post, ma è superfluo riportarli.



Di altra natura il messaggio natalizio rivolto agli ortodossi che celebrano la festività secondo il rito giuliano (per gli altri, la maggioranza, il Natale cade il 7 gennaio), da parte del presidente Zelensky:

"In questi giorni, milioni di persone in Ucraina e nel mondo festeggiano il Natale. L'apparizione del Figlio di Dio ha dato alle persone speranza di salvezza, fede nella vittoria della bontà e della misericordia.Purtroppo, quest'anno, per noi tutte le feste hanno un retrogusto amaro. E possiamo sentire lo spirito tradizionale del Natale in modo diverso. La cena in famiglia non può essere così calda e gustosa. A tavola potrebbero esserci sedie vuote. E le nostre case e le nostre strade non possono essere così luminose. E il suono delle campane di Natale non ci dona lo spirito a cui siamo sempre stati abituati... a causa delle sirene dell'antiaerea o, peggio ancora, degli spari e delle esplosioni. ... È una delusione. ... È la perdita della speranza. È la perdita della capacità di amare. È la perdita di noi stessi...Ma non è questo a cui mirano le forze del male e delle tenebre che hanno preso le armi contro di noi?Abbiamo resistito loro per più di trecento giorni e otto anni. E adesso dovremmo permettere loro di ottenere ciò che vogliono?In questa battaglia, abbiamo un'altra arma potente ed efficace. Il martello e la spada del nostro spirito e della nostra coscienza. La saggezza di Dio. Coraggio e coraggio. Virtù che ci spingono a fare il bene e vincere il male.Il principale atto di coraggio è la resistenza e il completamento del proprio lavoro fino alla fine, nonostante tutto. La verità illumina il nostro cammino. Lo sappiamo. Lo difendiamo. La nostra verità è una lotta per la libertà. La libertà ha un prezzo elevato. Ma la schiavitù ha un prezzo ancora più alto.Il nostro cammino è illuminato dalla fede e dalla pazienza. Pazienza e fede. Queste sono forze gemelle. Come è stato detto, "colui che governa e controlla il proprio spirito, è migliore di colui che cattura una città". Sopportare non significa accettare le circostanze. La pazienza è vigilare per assicurarsi che non lasciamo entrare alcun dubbio o paura nelle nostre menti. È fede nelle proprie forze.Il male non ha arma più forte dell'armatura donataci da Dio. Il male si infrange contro questa armatura come un muro di pietra. Lo abbiamo visto più di una volta. Abbiamo resistito all'inizio della guerra. Abbiamo sopportato attacchi, minacce, ricatti nucleari, terrore, attacchi missilistici. Sopportiamo questo inverno perché sappiamo per cosa stiamo combattendo.Andiamo avanti attraverso le difficoltà verso le stelle, sapendo cosa ci aspetta alla fine della strada. Dio è un Giudice giusto che premia il bene e punisce il male. Da che parte stiamo è ovvio. Chi è chi in questa battaglia è ovvio. Ci sono almeno sette prove di questo e sono note: «Uno sguardo orgoglioso, una lingua bugiarda, E mani che versano sangue innocente, Un cuore che concepisce fantasie malvagie, Piedi che sono veloci nel correre al male, Un falso testimone che parla bugie, e chi semina discordie tra fratelli». Ci opponiamo a tutto questo. Essere un modello per gli altri. I fedeli, cioè coloro che veramente credono, devono essere una luce per il resto del mondo. Per più di trecento giorni, gli ucraini si sono battuti per questo, dimostrandolo, servendo da esempio per gli altri. Non siamo giusti, non siamo santi,«Ogni valle sarà colmata, ogni montagna e collina abbassata. Le strade tortuose diventeranno diritte, le vie impervie spianate. Il popolo che cammina nelle tenebre vedrà una luce splendente. La luce risplenderà su coloro che abitano la terra dell'ombra della morte. Per noi un bambino è nato, a noi è stato dato un figlio!»Crediamo che le lacrime saranno sostituite dalla gioia, la speranza verrà dopo la disperazione e la morte sarà sconfitta dalla vita.Caro popolo ucraino!Oggi e nelle prossime vacanze invernali ci incontreremo in circostanze difficili. Qualcuno vedrà oggi la stella cometa nel cielo sopra Bakhmut, Rubizhne e Kreminna. Lungo migliaia di chilometri di prima linea. Qualcuno è in viaggio, in viaggio, dal confine ucraino-polacco alla regione di Kherson o Zaporizhzhia. Qualcuno lo vedrà attraverso i fori dei proiettili di casa sua. Qualcuno celebrerà la festa nelle case di altre persone, ma in case di persone diverse, case di ucraini che hanno dato rifugio agli ucraini. In Zakarpattia, Bukovyna, nella regione di Leopoli, nella regione di Ivano-Frankivsk e in molte altre regioni. Qualcuno ascolterà Shchedryk [canto ucraino, ndr] in un'altra lingua: a Varsavia, Berlino, Londra, New York, Toronto e in molte altre città e paesi. E qualcuno incontrerà questo Natale in prigionia.Ovunque siamo, oggi saremo insieme . E insieme guarderemo il cielo della sera. E insieme ricorderemo la mattina del 24 febbraio. Ricordiamo quanto abbiamo passato. Ricordiamo Azovstal, Irpin, Bucha, Kramatorsk, l'isolla del Serpente, Chornobayivka, Izium, Kherson. Esprimiamo un desiderio. Uno per tutti. E proveremo gioia. Uno per tutti. E capiremo la verità. Uno per tutti. Sul fatto che nessun drone kamikaze è in grado di spegnere l'alba di Natale. Vedremo il suo bagliore anche sottoterra in un rifugio antiaereo. Riempiremo i nostri cuori di calore e luce. Nessun missile Kinzhal può ferirli. Si infrangeranno contro il nostro spirito d'acciaio. E la nostra lotta continuerà senza sosta. Non è minacciato da blackout pianificati o di emergenza. E non sentiremo mai carenza di coraggio e indomabilità.Abbiamo sperimentato molte amare notizie e riceveremo meritatamente buone notizie. Canteremo canti natalizi - più allegri che mai - più forte del suono di un generatore. Sentiremo le voci e i saluti dei parenti – nei nostri cuori – anche se il servizio di comunicazione e Internet non funzionano. E anche nel buio più totale – ci ritroveremo – per abbracciarci forte. E se non c'è calore, ci daremo un grande abbraccio per riscaldarci a vicenda.Celebreremo le nostre feste! Come sempre. Sorrideremo e saremo felici. Come sempre. La differenza è una. Non aspetteremo un miracolo. Dopotutto, lo creiamo noi stessi.Cristo è nato! Lodiamolo!