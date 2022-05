Un gol nel primo quarto d'ora della ripresa di Vinícius Júnior porta in vantaggio il Real nella finale di Saint-Denis per la Champions League 2021/2022... il resto lo fa Curtois.

Il portierone belga para tutto, anche l'impossibile, negando, tra il primo e il secondo tempo, almeno tre o quattro palle gol al Liverpool, consegnando così al Real Madrid la sua 14esima Coppa dei Campioni!

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha commentato così la gara: "Non ci posso credere. È stata una partita difficile, abbiamo sofferto nel primo tempo, ma alla fine, con tutte le partite che abbiamo giocato, penso che meritassimo di vincere questa competizione. Abbiamo un club fantastico, una squadra con tanta qualità e un grande carattere".

Effettivamente, il Real Madrid è stato preso a pallonate per tutto il primo tempo, salvo poi andare in rete nel finale dei primi 45 minuti per un pasticcio della difesa dei Reds. Il gol è stato annullato per un fuori gioco di Benzema. Nel secondo tempo si stava ripetendo lo stesso copione del primo, ma la rete di Vinicius ha dato coraggio al Real che ha avuto anche un paio di occasioni nel finale per mettere al sicuro il risultato, anche se "San Curtois" ha avuto modo di fare i suoi miracoli anche nel secondo tempo.

Così Thibaut Courtois ha commentato la sua prestazione a fine gara: "Avevo bisogno di vincere una finale per la mia carriera. Sono davvero felice e orgoglioso della prestazione della squadra. Abbiamo battuto i migliori club al mondo. City e Liverpool sono stati incredibili in questa stagione. Il Liverpool ha giocato una grande partita, ma abbiamo avuto un'occasione e l'abbiamo sfruttata".

Mentre Carlo Ancelotti da stasera è il primo allenatore a vincere quattro volte la UEFA Champions League, per Jurgen Klopp quella odierna è stata la terza sconfitta subita in una finale di Champions. Il Liverpool, in questa stagione, è arrivato secondo anche in Premier League, dietro al Manchester City.







Crediti immagine: twitter.com/realmilgrauu/status/1530383374279446529