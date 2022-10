Sul decoro del cimitero comunale l’Amministrazione decide di voltare pagina con un preciso atto di indirizzo agli uffici, che hanno proceduto ad individuare la ditta esterna, che dovrà occuparsi della pulizia delle aree, rimuovendo i rifiuti e bonificando le zone, che spesso vengono dimenticate.

Nella giornata odierna la ditta aggiudicataria dell’appalto – che al momento avrà scadenza il 31 dicembre – la Ecocet di Pace del Mela ha iniziato la propria attività con la pulizia, anche con due spazzatrici e altre apparecchiature sia dei vialetti, sia delle zone, dove si trovano le varie edicole comunali.

Un intervento non solo in vista della ricorrenza dei defunti; ma anche per gli altri mesi dell’anno – come conferma l’Assessore al ramo Maurizio Capone: “Il cimitero merita di essere attenzionato 12 mesi all’anno e non solo nel periodo, in cui si avvicina la ricorrenza dei defunti. In questi mesi abbiamo notato tante criticità, che ci hanno indotto ad adottare questa soluzione esterna, che ritengo risolverà definitivamente il problema offrendo ai visitatori un luogo decoroso, come è giusto che sia. In tal senso la ditta aggiudicataria ha assicurato il massimo impegno per rendere davvero il cimitero un fiore all’occhiello. Anticipo, ad esempio, che saranno finalmente funzionanti i bagni pubblici, che non erano mai stati aperti ed anche la presenza dei fiori secchi e altro materiale lungo i vialetti scomparirà”.

Capone ha poi confermato che sono iniziati i lavori per la sistemazione del muro crollato e nel periodo della commemorazione dei defunti si cercherà di trovare una soluzione per consentire, pur in presenza del cantiere aperto, ai cittadini interessati di portare un fiore sulla tomba dei loro cari. Altra novità riguarda la realizzazione d’un altare nella zona cimiteriale solitamente destinata ai bambini mai nati, un modo per dare ai genitori travolti dal lutto perinatale (quale che sia la fase della gestazione, in cui esso si verifica) un luogo fisico, in cui poter vivere un momento di preghiera, condividendolo con i propri cari e con la comunità.