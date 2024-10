Ravenna diventa la capitale dei gatti! Dal 19 al 20 ottobre, al Pala De André, ammira oltre 50 razze feline, dal Persiano al Kurilean Bobtail.

Non perdere il Best in Show!

Un weekend da leccarsi i baffi dove trovare, oltre ai gatti più belli, stand con accessori, giochi e cibo per i propri amici felini.





Ravenna - Pala De André,

Viale Europa, 1

Orari: 10:00 - 18:00