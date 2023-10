L'All in One Asus A3402WBAK-WA062M è un computer desktop che integra un monitor da 23,8 pollici con risoluzione Full HD e una webcam HD. Il processore è un Intel Core i5-1235U di undicesima generazione, che offre prestazioni elevate e bassi consumi energetici. La memoria RAM è di 16 GB, espandibile fino a 32 GB, mentre lo spazio di archiviazione è affidato a un SSD da 512 GB, veloce e silenzioso.

L'All in One Asus dispone inoltre di una scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics, che supporta applicazioni multimediali e di editing. Il sistema operativo è Windows 10 Home, che garantisce compatibilità con la maggior parte dei software e dei dispositivi. L'All in One Asus A3402WBAK-WA062M è un computer ideale per chi cerca un prodotto elegante, potente e versatile, adatto sia al lavoro che al divertimento.