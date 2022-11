“Siamo destinati” è il secondo libro firmato Maria Cristina Malagoli edito da Amico Libro. Si svolge un anno dopo le vicende di “Luce nel buio”. Dopo la partenza dell'alieno, Sara si ritrova ad essere ancora disperata per essere stata lasciata così all'improvviso anche se, ovviamente, se lo aspettava. Entrambi i protagonisti vivono il presente con il ricordo struggente del loro amore e non riescono ad andare avanti con le loro vite. L'alieno decide di ritornare sulla Terra però a delle condizioni molto dure a cui dovrà sottostare dettate dai suoi superiori:

1) se vorrà rimanere sulla Terra dovrà sottoporsi ad una trasformazione genetica che avviene dentro la piramide posta all'interno del bunker dentro la montagna, in modo da cambiare il suo DNA e non essere scoperto;

2) oppure sarà Sara a subire la trasformazione, all'interno della piramide, cambiando il suo codice genetico in quello alieno andando incontro però alla possibilità di morire o di riportare gravi traumi in quanto la razza umana è molto più debole di quella aliena. Inoltre la trasformazione non è mai stata testata su nessun umano quindi non si può sapere come potrebbe andare a finire.

3) Oppure lasciar perdere questo amore impossibile e vivere la loro vita distanti e ognuno nel proprio pianeta.

Intanto i 4 protagonisti si sono fatti promotori di varie iniziative in favore dell'ambiente diventando volontari del comune di Villasimius per ripulire le spiagge, controllare che i turisti non buttino cicche di sigaretta o quant'altro sulla spiaggia, piantare ginepri per difendere le dune di sabbia dal vento, ecc...

L'amore tra Sara e Thomas (l'alieno) si fa sempre più forte e sono disposti a scavalcare ogni ostacolo pur di stare insieme. Riescono a vivere il loro amore per un mese dentro il bunker lontano da occhi indiscreti. Saranno anche protagonisti di missioni in favore dell'ambiente. La piramide è trasparente e si trova all'entrata del bunker, al suo interno fluttuano nell'aria dei colori come quelli dell'aurora boreale ed è un mezzo di comunicazione alieno col loro mondo e con gli altri bunker sparsi sulla Terra. Inoltre è sede della trasformazione genetica. Riusciranno i nostri protagonisti a vincere ogni ostacolo, facendo trionfare l’amore? Scopritelo voi!

“Siamo destinati” vi aspetta sui maggiori store online e in tutte le librerie italiane!