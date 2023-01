Volodymyr Zelensky è intervenuto, da remoto, all'evento Ukrainian Breakfast, organizzato al forum di Davos. Questo è ciò che ha detto:

"L'Ucraina ha bisogno di coesione e assistenza sistemica da parte dei paesi partner nella lotta contro l'aggressore russo, perché è una lotta contro la tirannia".

Il presidente ucraino ha sottolineato che i paesi partner non dovrebbero esitare a fornire assistenza militare all'Ucraina e non dovrebbero rivolgersi ad altri in questa materia.

"Non ci può essere un assistenza parziale o selettiva nel rafforzare il nostro esercito. Abbiamo bisogno di tutte le forze, perché stiamo combattendo contro la tirannia".

Il presidente ha sottolineato che l'Ucraina ha bisogno principalmente di sistemi di difesa aerea per proteggere le strutture civili e le infrastrutture energetiche dagli attacchi di missili e droni nemici.

"I nostri partner conoscono l'infrastruttura energetica del nostro Paese e tutti gli obiettivi che la Russia può colpire per creare un altro blackout".

Zelenskyy ha anche osservato che i difensori dell'Ucraina dovrebbero ricevere armi in grado di operare a una distanza maggiore e consentire alle forze armate di avanzare ulteriormente sul campo di battaglia.

"Stiamo parlando dei territori temporaneamente occupati da dove oggi operano i missili e l'artiglieria nemici. Ad esempio, Kherson, che abbiamo riconquistato: c'è l'artiglieria sull'altra sponda, le armi sono a una distanza che possiamo raggiungere a malapena per proteggere la nostra gente", ha spiegato il presidente.

Come ha sottolineato il Capo dello Stato, per raggiungere questo obiettivo, l'Ucraina deve ricevere le armi che richiede dai suoi partner.

"Se vuoi aiutare, aiuta. Senza dialogo. Aiuta e basta", ha detto Zelenskyy.

Secondo il presidente, l'Ucraina è determinato a liberare tutti i territori occupati, compresa la Crimea.

"Il nostro obiettivo è riprendere tutti i nostri territori. La Crimea è terra nostra, nostro territorio. È il nostro mare e le nostre montagne. Dateci le vostre armi - riprenderemo ciò che è nostro".

Allo stesso tempo, ha osservato che la Russia può ancora lasciare i territori occupati dell'Ucraina e salvare la vita della propria gente.

"L'abisso tra i nostri paesi è ampio e profondo. Ma dobbiamo tutti renderci conto che hanno scavato loro stessi questo abisso. È Putin che sta usando la pala e ad essa rimarrà collegato nella storia".

Zelenskyy ha fatto presente che l'Ucraina ha cercato di liberare i territori occupati ricorrendo per diversi anni alla diplomazia, ma la parte russa non aveva tale desiderio.

"Non capisco fino in fondo se lui [il presidente della Federazione Russa - ndr] sia vivo. È lui che prende le decisioni, o qualcun altro, un ristretto gruppo di persone? Non ho informazioni. Non capisco bene come si possa promettere una cosa ai leader europei e il giorno dopo iniziare l'invasione di un altro paese su vasta scala. Non capisco bene con chi abbiamo a che fare".

Secondo il presidente, oggi in Russia non è chiaro con chi negoziare e per cosa negoziare.

"Mi sembra che la Russia debba prima trovare qualcuno e poi offrire qualcosa", ha concluso Zelenskyy.



Intanto, questo giovedì, il Parlamento europeo riunito a Strasburgo ha approvato una risoluzione per istituire un tribunale sui crimini di guerra in Ucraina. sono stati 472 gli europarlamentari che hanno votato a favore della risoluzione, 19 hanno votato contro e 33 si sono astenuti. Nella risoluzione, si chiede anche che il tribunale abbia anche giurisdizione per indagare sulla leadership bielorussa.

Quello votato oggi è anche un invito alla Commissione Ue e ai suoi Stati membri, "così come i loro partner e alleati, ad avviare una discussione sulla possibilità di utilizzare i beni sovrani dello Stato russo come riparazione per le violazioni del diritto internazionale da parte della Russia in Ucraina, tra cui potenzialmente negando a tali beni le protezioni dell'immunità sovrana o limitando tali protezioni".

A tale scopo il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza che l'Ucraina ratifichi lo Statuto di Roma della CPI (Corte penale internazionale) per diventarne formalmente un membro.