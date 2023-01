Sabato 28 gennaio p.v. si inaugurerà, nella suggestiva location della sala mostre del Quartiere Militare Borbonico di Casagiove, in provincia di Caserta, la mostra “L’ARTE NECESSARIA. La pittura di Antonio Del Donno”, dedicata all’opera del grande artista.

Parteciperanno all’inaugurazione il Sindaco Giuseppe Vozza, il Vicesindaco Carlo Comes, l’Assessore alla Cultura Gennaro Caiazza e il consigliere delegato alle Iniziative ed Eventi Pietro Menditto.

La mostra, curata dall’archivio Antonio Del Donno, nella persona del dott. Alberto Molinari e con la collaborazione de Dott. Giovanni Vinciguerra, avrà la durata di 15 giorni, al fine di dare ampia possibilità al pubblico di poter visionare le opere del maestro beneventano, considerato dalla critica tra i 100 artisti più importanti al mondo.

Nella sua lunga carriera Antonio Del Donno è stato presente in numerose esposizioni tenutesi presso località della Campania, soprattutto a Caserta e nella sua provincia, manifestando il suo amore per la regione di appartenenza e rispondendo all’affetto dei suoi estimatori conterranei.

Il Quartiere Militare Borbonico, di proprietà del Comune di Casagiove, risale alla metà del settecento e fu costruito per ospitare gli stranieri addetti ai lavori di costruzione della Reggia di Caserta. In parte restaurato, è una splendida costruzione utilizzata per ospitare mostre, convegni e manifestazioni culturali.