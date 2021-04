La campagna vaccinale, per quanto si è cercato di gettare fango e demonizzare i medici di base, a Salerno non sembra potere decollare in pieno in quanto molti medici hanno ricevuto 2 flaconi per 20-22 dosi di Moderna e 10 flaconi per 100 dosi di AstraZeneca.

Si sa della campagna negativa che ha accompagnato AstraZeneca, e già molte sono le rinunce a vaccinarsi o al non voler essere inseriti nella piattaforma per AstraZeneca.

Al medico di base non è stata fornita ad oggi una quantità tale di Moderna da poter fare fronte alla domanda, mentre i pazienti inseriti nella piattaforma vengono chiamati dai centri vaccinali che, essendo dotati di Pfizer e Moderna, vaccinano ad esempio anche i caregiver di qualsiasi età con tale farmaco.

Così si sta verificando che i caregiver vengano vaccinati, mentre le persone fragili a cui loro dovrebbero dare supporto e che dovrebbero essere vaccinate a casa non lo siano.

D’altra parte la gestione delle dosi per il medico di base è più critica in quanto i tempi dal primo utilizzo del vaccino sono di 6 ore e in caso di pazienti che per un qualsiasi motivo non si presentino allo studio è difficile trovare un supplente, anche se si sta cercando di invitare informalmente almeno qualche persona in più.

Il campo di azione vaccinale del medico di base è relativo ai propri pazienti e non può vaccinare chiunque!

Inoltre, va considerato che è difficile e complessa anche la vaccinazione a domicilio considerando il tempo a disposizione di sei ore dopo l’apertura del flacone per la somministrazione della prima dose, nel quale si devono considerare i tempi di spostamento presso 11 abitazioni diverse , la compilazione dei documenti indispensabili alla vaccinazione e la dovuta osservazione del paziente.

A Salerno i medici di base non hanno dosi di Moderna per vaccinare i malati fragili.

Credo che L’Asl Salerno dovrebbe affidare più ai centri vaccinali la possibilità di somministrare AstraZeneca per tanti aspetti e lasciare ai medici che non hanno troppo margine di manovra, dovendo vaccinare solo i propri assistiti, maggiore dosi di Moderna specialmente in questa fase nella quale bisogna vaccinare i fragili e gli over 70.

Non ultimo il vaccino AstraZeneca, già poco amato, consigliato oltre una certa fascia di età anche se non è vietato somministrarlo in altre. La campagna mediatica di cui è stato fatto oggetto non ha certo contribuito nel farlo accettare dalle persone.

Attualmente la Campania ha aperto le liste per prenotare i pazienti tra 50 e 60 anni, anche se si attende di comprendere con quale tipologia di vaccino, visto che per AstraZeneca "è raccomandato un uso preferenziale per gli over 60" anche se approvato per gli over 18...







Al seguente indirizzo l'ultima circolare del ministero con le raccomandazioni relative ad AstraZeneca:

drive.google.com/file/d/1EjnMoQUzscmaH60OY0M4_TMgCkgDpttY/view?usp=sharing