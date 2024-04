Dracones non è solo un brand, è un sogno nato dalla passione per la Muay Thai di Paolo Dragoni, evolutosi in una missione per rendere lo sport da combattimento accessibile a tutti.

Dal 2002, la sua visione si è espansa con l'associazione sportiva Fight 4 Fun nel 2009 e poi con la creazione di Dracones nel 2018, dopo la chiusura del centro Carraro a Milano.

Questo progetto mira a sostenere atleti attraversando difficoltà, trasformandole in opportunità di crescita e successo. Dracones si impegna a costruire una comunità, vendendo prodotti che supportano gli atleti e condividendo storie che ispirano.

Paolo invita tutti a partecipare e contribuire a questo movimento rivoluzionario, per fare di Dracones una forza trasformativa nel mondo dello sport.