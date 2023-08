Dopo Ferragosto 2023 alla Praja Gallipoli, top club gestito da Musicaeparole, il ritmo non si ferma di certo. Anzi, se possibile cresce ancora, rispetto ad una estate splendida.



Venerdì 25 agosto '23 alla Praja ecco un'accoppiata vincente, quella tra il party Big Mama (made in Musicaeparole!) ed i Boomdabash (nella foto) hit maker salentini che per una volta giocano in casa, a Gallipoli (Lecce).



I Boomdabash, formatisi nel lontano 2002, sono una delle band più apprezzate e acclamate della scena contemporanea italiana con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube. È uscito il 16 giugno 2023 il loro nuovo freschissimo singolo "Lambada" feat. Paola & Chiara, che ha accompagnato l'annuncio del nuovo album "Venduti". uscito il 14 luglio 2023, contenente featuring con artisti del calibro di Al Bano, Annalisa, Cham, Eiffel 65, Emma, Paola & Chiara, VillaBanks. Anticipazione del nuovo progetto discografico era già stato il brano "L'unica Cosa Che Vuoi", sintesi perfetta del dualismo stilistico del quartetto salentino tra cassa dritta e testo cantautorale, uscito ad aprile con l'annuncio del Summer Tour 2023 – The party Specialists, una grande festa a cielo aperto che sta attraversando tutta Italia. "L'unica Cosa Che Vuoi" è uscita dopo il boom di "Heaven" (PLATINO) con gli Eiffel 65, pezzo di grande impatto che ha inaugurato il capitolo dance di Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker). Tra i loro singoli di grande successo Tropicana feat. Annalisa (3 PLATINO), Mohicani feat. Baby K (2 PLATINO), Don't Worry (PLATINO), Karaoke feat. Alessandra Amoroso (6 PLATINO), Mambo Salentino feat. Alessandra Amoroso (3 PLATINO), Per un Milione (4 PLATINO), Non ti dico no feat. Loredana Bertè (2 PLATINO), Portami con te (2 PLATINO), A tre passi da te feat. Alessandra Amoroso (PLATINO), L'importante feat. Otto Ohm (ORO), Il solito italiano feat. J-Ax (ORO).



Sabato 26 agosto, alla Praja Gallipoli, ecco invece Damante, altro grande protagonista del divertimento italiano. Basta cercare un attimo su Google, è una vera star del mixer e non solo. Si rischia di essere semplicemente sopraffatti dalla quantità di articoli e gossip dedicati ad Andrea Damante. Infatti è notissimo per le sue apparizioni in tv e non solo (Tronista ad Uomini e Donne, ha tra gli altri partecipato come 'tentatore' a Temptation Island, etc). Ma Andrea Damante, al mixer solo Damante, non è solo un personaggio mediatico. Da tempo infatti è dj guest nei locali di tutta Italia. E prima, a lungo si è esibito come resident al Club Berfi's di Verona. Da tempo inoltre produce musica, brani dance di sicuro successo come "Follow My Pamp", ascoltata solo su Spotify da oltre 11 milioni di volte. Ogni mese la sua musica proprio su Spotify viene ascoltata da quasi 90.000 persone. Non male come numeri. Nato a Gela il 9/3/1990, è cresciuto a Verona. Vive da solo dall'età di 19 anni, si definisce pignolo, preciso e testardo e tende a voler avere sempre tutto sotto controllo.

Praja Gallipoli by Musicaeparole

Lungomare Galileo Galilei

info +39 3486297999

https://www.prajagallipoli.it



biglietti: www.ticketsms.it/location/PRAJA-GALLIPOLI



www.instagram.com/prajagallipoli/

www.tiktok.com/@prajagallipoli

https://t.me/prajagallipoliofficialchannel



Che si balla ad agosto '23 @ Praja Gallipoli

aggiornamento al 17/08/23



