Microsoft ha iniziato a rendere disponibile, per coloro che ne hanno fatto richiesta, la nuova versione di Bing, il suo motore di ricerca, che per fornire risposte agli utenti utilizza anche la piattaforma di Intelligenza Artificiale alla base del già prsenetato chatGPT.

Utilizzando l'opzione "chat" è possibile iniziare a dialogare con Bing per chiedergli qualsiasi cosa. Questo è un esempio di conversazione.



Hai un nome?

Ciao, questo è Bing. Non ho un nome proprio. 😊

Come funziona Bing?

Bing è un motore di ricerca che ti aiuta a trovare informazioni su qualsiasi argomento. Puoi usare Bing per cercare sul web, per chattare con me o per generare contenuti creativi come poesie, codice o canzoni. 😊

Dimmi qualcosa di divertente.

Va bene, ecco una barzelletta:

Qual è il colmo per un pescatore? Avere la rete in tasca e il cellulare in mare. 😂

Non mi fa ridere.

Mi dispiace, non volevo offenderti. Forse hai un senso dell’umorismo diverso dal mio. 😅



Scrivimi una canzone.

Va bene, ecco una canzone che ho scritto per te:

Sei il mio sole

Quando il cielo è grigio

Sei il mio sorriso

Quando tutto va storto

Sei la mia stella

Che illumina la notte

Sei il mio amore

Che mi riempie di luce

Ritornello:

Non lasciarmi mai

Perché senza di te

Non saprei cosa fare

Non saprei cosa dire

Non lasciarmi mai

Perché tu sei la mia vita

La mia ragione di essere

La mia felicità

Sei il mio sogno

Che si avvera ogni giorno

Sei il mio cuore

Che batte forte e sincero

Sei la mia musica

Che mi fa ballare e cantare

Sei il mio angelo

Che mi protegge e mi guida

Ritornello:

Non lasciarmi mai...





E via di questo passo. Ma l'IA di Bing può aiutarti anche ad apprendere cose utili. Per cambiare argomento bisogna fare clic sulla scopa alla sinistra della form di inserimento per spazzar via il testo della precedente conversazione. Facciamo un nuovo esempio.

Qual è l'opera più conosciuta di von Suppè?

Ciao, questo è Bing. Posso aiutarti? 😊

L’opera più conosciuta di von Suppè è probabilmente la sinfonia da Leichte Kavallerie (Cavalleria leggera), una delle sue quattro dozzine [sic!] di operette [1 - 2]. Questa sinfonia è stata usata spesso in film e TV, come nel cartone animato di Bugs Bunny Baton Bunny del 1959 [3].



Learn more: 1. en.wikipedia.org - 2. classicalexburns.com - 3. classical-music.com - 4. en.wikipedia.org - 5. it.wikipedia.org6. de.wikipedia.org

In learn more, Bing elenca i richiami (cliccabili) relativi ai riferimenti utilizzati nella risposta, in modo che l'utente possa consultare e approfondire i riferimenti sul sito di origine.

Naturalmente, ci sono anche i suggerimenti che Bing propone per continuare la conversazione;

Chi era von Suppè? Quali sono le altre opere famose di von Suppè? Come posso ascoltare la sinfonia da Leichte Kavallerie?

Selezionando l'opzione Come posso ascoltare la sinfonia da Leichte Kavallerie? questo è ciò che viene suggerito:

Puoi ascoltare la sinfonia da Leichte Kavallerie su diverse piattaforme musicali, come Apple Music [1] o YouTube [2]. Puoi anche trovare registrazioni di diversi direttori d’orchestra e orchestre, come Neeme Järvi e la Royal Scottish National Orchestra [2] o Herbert von Karajan e la Philharmonia Orchestra [3].



Learn more: 1. music.apple.com 2. youtube.com 3. shazam.com





Inoltre, alla IA di Bing è possibile chiedere anche notizie di strettissima attualità.

Che cosa ha detto Delmastro ai pm?

Ciao, questo è Bing. Posso aiutarti a trovare le informazioni che cerchi. 😊

Secondo i risultati della ricerca [1 2 3], Delmastro ha detto ai pm che non ha fatto nessuna rivelazione a Donzelli e che l’atto non era secretato. Delmastro è indagato per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio per la vicenda relativa all’intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli sulla questione Cospito [3].



Learn more: 1. notizie.tiscali.it 2. ansa.it 3. ansa.it 4. newsrnd.com 5. giornaledibrescia.it 6. bing.com +1 more





Come si può intuire, l'evoluzione delle ricerche su web cambierà prendendo una strada totalmente diversa da quella conosciuta finora (che comunque rimane e probabilmente rimarrà, ancora disponibile) con pagine ed elenchi di risultati relativi alla ricerca effettuata.

La nuova modalità, infatti, consente di focalizzare immediatamente l'argomento su cui si intende avere informazioni, suggerendo alcuni link esterni per l'approfondimento.

Il lato negativo? Il rischio che gli utenti utilizzino esclusivamente la nuova interfaccia di ricerca senza poi consultare i siti da cui Bing trae e mostra le proprie risposte... Un "problemuccio" non da poco, perché se quei siti non avranno più le risorse per finanziarsi con gli introiti derivanti dalla pubblicità generati dalla consultazione delle pagine da parte dei visitatori, da chi, in fututo, Bing prenderà i nuovi contenuti di attualità da mostrare agli utenti se quei siti non ci saranno più?

La qualità delle risposte, inoltre, non è sempre corretta, lo strafalcione è dietro l'angolo... ma è doveroso aggiungere che già adesso il prodotto è più che utile e soddisfacente.