Venerdì 4 dicembre esce su Beatport, Apple Music e sugli altri p "Rescue Me", il nuovo singolo di Mitch B., che il dj producer romagnolo ha prodotto con Walter Pain, Sam Philip e Thomas Piranio. La voce è invece quella di Revel.

Il brano YouTube mette energia anche in un periodo complicato come questo. "Rescue Me" è un brano ipnotico, in cui melodia e ritmo si fondono in un tutt'uno. E' anche difficile da definire dal punto di vista del genere, visto che sembra perfetto per un grande festival o un club affollato, ma è anche un brano che mette i brividi quando lo si ascolta semplicemente. Nella release è incluso anche un remix di Marco Bartolucci, reduce da un evento in streaming per l'ADE (Amsterdam Dance Event) che ha riscosso ottimi risultati.

" 'Rescue Me' è un inedito a cui tengo molto", racconta Mitch B. "Walter Pain l'ho conosciuto alla Villa delle Rose di Riccione, durante una serata in cui abbiamo lavorato entrambi. Il team credo proprio sia davvero di alto livello. Tra l'altro Thomas Piranio insieme a Filippo Dask Amadei è proprietario del prestigioso SoundLogic studio, mentre la cantante Revel (Veronica Brualdi) ha una voce strepitosa".

Sull'importanza della musica, anche in un periodo come questo, sui social Mitch B. ha espresso un parere davvero condivisibile. "Vivo a Ravenna, nella stessa città in cui vive il maestro Riccardo Muti. Condivido una su frase bellissima: 'nelle scuole italiane la musica è praticamente assente, se non peggio. La musica dovrebbe essere obbligatoria come l'italiano'.

"Rescue Me", il nuovo singolo di Mitch B. sui portali musicali

ITUNES: https://music.apple.com/it/album/rescue-me-ep/1538089648

SPOTIFY: https://open.spotify.com/album/7kKaWKyrNOSNMKO4DzHHD1?si=JCezFV-yRZCm9c9hIwPncA

YOUTUBE: https://youtu.be/TZuKpGDiV10

TRAXSOURCE: https://www.traxsource.com/title/1464293/rescue-me

BEATPORT: https://www.beatport.com/release/rescue-me/3173039

