PRIVACY: al via i controlli (e primi chiarimenti sul regolamento europeo)

Il 4 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 205 il Decreto Legislativo n.101 del 10 agosto 2018.

Il Decreto armonizza il regolamento Europeo, entrato in vigore il 25 maggio, con il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003).

Grande interesse per il punto relativo ai controlli:

All'art. 22, comma 13 del D.lgs. 101/2018 si legge: "Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie."

Ciò sembrerebbe significare che il Garante, per i primi otto mesi (e non oltre!) sarà più "clemente" nell'erogare le sanzioni, operando una valutazione di tanti fattori.

Nel frattempo, il Garante della Privacy ha comunque pubblicato il programma di ispezioni per gli ultimi mesi del 2018.

E da gennaio ci si aspetta una stretta sui controlli anche sulle piccole e medie imprese!