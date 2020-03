Al regista Raveggi, il Film su Raffaello Sanzio nel cinquecentenario della sua morte.

Il lungometraggio sul pittore Raffaello Sanzio è la recentissima opera commissionata al fiorentino Lorenzo Raveggi dopo il ritorno da Hollywood per il cast della Gioconda TV.

Il tutto per celebrare a pieno il cinquecentenario della morte del grande artista di Urbino, molto amato negli Stati Uniti.

Le prime indiscrezioni parlano di unapreziosa storia intrisa d’amore e arte.

L’obiettivo primario è la candidatura all’Oscar 2021, subito dopo il termine delle celebrazioni e eventi inerenti l’immenso Raffaello.

Sarà una prova di forza contro i tempi ma dagli States fanno sapere che si realizzerà. Per Raveggi è naturalmente un’altra grande sfida alla quale non poter rinunciare e pur oberato di lavoro, l’accoglie con estrema gioia.

Proprio per questo vorrebbe far interpretare la famosa cortigiana “Divina” Imperia Cognati, modella e amante del pittore, alla bionda attrice texana, ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard.