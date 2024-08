Giuseppe De Lucía sarà tra le star de Il salotto delle celebrità a Venezia durante i giorni della Mostra del Cinema, il format di Alessandro Grifa che è presente in tutti i più grandi festival ed è ormai un happening tra i più apprezzati e importanti dello show biz.

Pian piano, De Lucía sta diventando molto noto per il suo lavoro e come celebrità nel mondo della pizza. Conosciamo meglio Giuseppe De Lucia, che ha avuto una vita non sempre semplice.

Inizialmente ha attraversato da vari tipi di problemi e non solo di natura economica. Questi problemi, lo portano a far nascere dentro di lui, una voglia di riscatto, di rivincita.

Inizia così a lavorare e a creare le sue prime pizze. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, inizia a capire che questo non è più un lavoro che gli consente di portare solo lo stipendio a casa, ma, diventa una vera e propria passione. Vedere la gente soddisfatta del suo lavoro e regalare gioie attraverso il palato lo rendono orgoglioso, inizia così a coltivare questa passione ed ad alimentare il suo genio e la sua creatività.

Gli ingredienti principali secondo De Lucia sono: lo studio, la tradizione e la scelta delle materie prime. Il mondo della cucina è fatto di tanti sacrifici, ai giovani consiglia di avere passione, solo con la passione, si possono raggiungere traguardi e soddisfazioni. In attesa di realizzare il suo sogno nel cassetto, ovvero, aprire una seconda location, vi sveliamo dove è possibile trovarlo per degustare la sua cucina.

Dove troviamo Giuseppe De Lucia: a Cuneo in via Sette Assedi n. 4 con il nome di "Passione Pizza". E stanno arrivando tante altre sorprese per lui: a parte il Salotto delle Celebrità, saranno presto annunciati nuovi importantissimi progetti.