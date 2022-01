Due vittorie esterne, due pareggi e una vittoria interna nelle gare disputate nel pomeriggio per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A, dove complessivamente sono stati quattro gli incontri non disputati a causa del Covid): Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese.

Al Ferraris di Genova il Cagliari ritrova finalmente la vittoria battendo 2-1 la Sampdoria, ribaltando il risultato nella ripresa,. dopo che nel primo tempo i blucerchiati erano andati in vantaggio al 18’ grazie ad un gol di Gabbiadini. Il Cagliari pareggia al 55’ con Deiola che ribadisce in rete un suo tiro respinto in precedenza da Audero. È poi Pavoletti al 71’ a siglare la rete della vittoria per i sardi. Quella odierna, per il Cagliari, è la seconda vittoria stagionale, ottenuta ancora una volta -come la precedente - contro la Sampdoria.

Lo Spezia è stato battuto in casa dall’Hellas Verona, nonostante la formazione veneta fosse rimaneggiata a causa delle assenze dovute ai positivi. I lgol partita sono arrivati nella ripresa, entrambi siglati da Caprari al 59' e al 70'. Lo Spezia riesce solo ad accorciare le distanze con Erlic che all’85’ su azione d’angolo trova il gol. L’Hellas Verona resiste e la gara si conclude con il successo dei gialloblu che salgono a 27 punti in classifica.

È terminata invece in parità Lazio-Empoli con gli ospiti che trovano il doppio vantaggio grazie al rigore di Bajrami e al gol di Zurkowski, rispettivamente ai minuti 6 e 8 del primo tempo. Immobile e Milinkovic-Savic portano il risultato sul 2-2 al 14' e al 66'. Nuovo vantaggio dell’Empoli con Di Francesco al 75', ma è ancora Milinkovic-Savic a fissare il risultato sul 3-3 nei minuti di recupero. Sul 3-2 alla Lazio è stato annullato un gol per fallo di mano e Vicario ha parato un rigore ad Immobile.

Pareggio anche tra Sassuolo e Genoa con la gara che è finita 1-1: al gran gol di Mattia Destro al 7' del primo tempo, ha risposto per il Sassuolo Domenico Berardi al 55'.

Una vittoria casalinga quella ottenuta dalla Roma sul Milan per 3-1. 2-1 il risultato del primo tempo, con il Milan che ha sfruttato due errori dei giallorossi, di cui uno ha fruttato un rigore, finalizzati da Giroud e Messias. Abraham accorcia le distanze prima della fine del tempo. Nella ripresa Leao porta il risultato sul 3-1 finale quando la Roma è rimasta in dieci per l'espulsione di Mancini. Ibrahimovic, nel recupero, si è fatto parare un rigore da Rui Patricio.

Genoa e Cagliari nonostante i passi avanti, rimangono in fondo alla classifica, dietro lo Spezia, quart'ultimo. Il Milan è adesso ad un punto dall'Inter che però ha una partita da recuperare.







