Nel pomeriggio di oggi 14 Febbraio 2021, è stata diffusa una nota dal Comune di Cepagatti, in cui si segnala un aumento vertiginoso di positivi. Si tratta di nuovi casi.

Con la massima trasparenza che contraddistingue questa Amministrazione Comunale, nella nota diffusa sul sito ufficiale del Comune di Cepagatti, leggiamo:

"Aggiornamento settimanale COVID19 : il numero dei contagi sta risalendo in maniera preoccupante, dagli ultimi dati attualmente sul nostro territorio ci sono 55 positivi di cui 4 ricoverati in ospedale. Poiché le comunicazioni da parte della ASL sono in forte ritardo, invitiamo tutti coloro che hanno avuto conferma della loro positività a seguito di tampone molecolare e che non sono stati ancora da noi contattati, di darci comunicazione all’indirizzo email ufficioprotocollo@comunecepagatti.it oppure contattando il COC al numero 3209023546 in modo da poter prestare assistenza ed attivare il sevizio dedicato di raccolta rifiuti."

Di seguito riportiamo quindi lo schema con i dati ufficiali aggiornati diffusi dalla Asl da marzo 2020, data di inizio emergenza:

Positivi ufficiali presenti sul territorio di Cepagatti al 14 febbraio 2021: 55

Dati ufficiali ASL da marzo 2020 al 14 febbraio 2021:

Positivi totali: 498

Guariti: 434

Deceduti: 9

Si prega massima attenzione e soprattutto il rispetto delle regole da parte di tutti.

Non abbassiamo la guardia! Il Covid non è una vergogna e il contagio si può limitare se ognuno di noi segnala la propria positività anche attraverso i social, in modo da informare tutte le persone con cui si è entrati in contatto.