Ruggero de I Timidi Show, Teatro Cyrano, 7 marzo

06/10/2017 01:41 - L'AQUILA - Era consigliere d'amministrazione del Centro servizi anziani (ex Onpi) dell'Aquila, la municipalizzata che si occupa di assistenza sociale, il faccendiere Antonio Ruggeri, finito agli… (AbruzzoWeb Notizie)

Le tre rose di Eva 4 anticipazioni: TESSA in pericolo, si riavvicina a RUGGERO

19/11/2017 22:27 - Novità in vista per Tessa Taviani (Giorgia Wurth), il personaggio che sta dividendo il pubblico di Le tre rose di Eva in due fazioni: da una parte chi ritiene che Tessa abbia tradito la memoria della… (pego40)