Saintpaul e Luca Pedonese hanno realizzato "Ay Papi", un brano perfetto per ballare tutta quanta l'estate 2023, nei club e non solo. Il brano nasce da tante ore passate insieme in console. Si sente forte un mix vincente di gusti e generazioni, in una traccia dal sapore latin tech, perfetta per le main room dei club internazionali.



Il disco, come tutti i progetti dance creativi, nasce di getto, in poco tempo, sull'idea di questo riff di tromba che rende riconoscibile il brano. "Quando eravamo in studio ascoltando e riascoltando il brano, sentivamo la necessità di una frase vocale che lo rendesse ancora più immediato", raccontano Saintpaul Dj e Luca Pedonese. "Scherzando, è nata la frase 'Ay Papi'. Da quel momento in poi è diventato il titolo e lo slogan perfetto". La produzione è stata quindi divertente, ma senz'altro curata in ogni dettaglio. "La nostra regola principale quando facciamo musica è da sempre quella di divertirci e far passare questa spensieratezza", continuano gli artisti. "La musica in certi momenti è un flusso continuo ed è in quegli attimi che tutto nasce. Dopo diventa tecnica, ma in quei momenti tutto deve essere istintivo".



Il brano è stato registrato presso lo studio di registrazione di Saintpaul, The Hub Studios, da cui sono passati artisti di rilievo e in cui sono stati realizzati progetti di successo assoluto. Infatti nel 2021 Saintpaul è entrato nella nella classifica degli autori italiani con più certificazioni (dischi d'oro e platino) all'attivo e ha vinto numerosi Award all'estero. L'artista vanta una lunga discografia, sia come artista sia come produttore e talent scout nel settore house, pop e dance. Tra i suoi più recenti lavori, ecco Blind - Cuore Nero (oltre 25milioni di plays, doppio disco d'oro e platino); Blind - Cicatrici (oltre 3milioni di streaming) ; Eliza G - The Other Half Of Me (Eurovision selezione Romania, semifinale); Eliza G - A Un Passo Dal Deserto (Premio Lunezia, Kenga Magjike Festival seconda classificata categoria Big Internazionali).



Luca Pedonese, oltre che dj, è anche titolare del club Barlume di Carrara e socio di Radio Nostalgia, una delle più importanti radio della Toscana. Ama il genere disco e underground e possiede un background lavorativo che inizia dal rock per poi maturare nel suono elettronico. Grazie alle sue radici e cultura musicale inizia il percorso come tecnico di studio e dj in radio e successivamente in club alternativi solidificando le sue radici musicale fatte di ricerca continua. Insieme ad altre persone diventa titolare di un club dove potrà sperimentare il suo suono e perfezionarlo dando così a un suo stile unico fatto di elettronica, rock e disco. Riconoscibile dal suo stile sempre contaminato da brani di nicchia rivisitati in chiave club. Inizia il suo approccio alle produzioni seriamente solo in questi ultimi anni. Insieme a Saintpaul è il dj ufficiale di Sunset Aperitif, all'esclusivo Doride Beach di Marina di Carrara.



Saintpaul & Luca Pedonese - Ay Papi

https://open.spotify.com/track/2AiwVggqt3ScpedLa0DXTS?si=8e3a63ec6e994f8d



Instagram.com/saintpauldj

Instagram.com/lucapedonese.dj