Con protagonista il pistacchio si svolgerà domani, sabato17 agosto a Brolo, la dodicesima edizione della “Festa dell’Oro verde”, una data ormai confermata negli anni, da scrivere sul proprio calendario. Sarà una delle manifestazioni più affermate nel tempo, dove convoglieranno tradizione, gusto, divertimento e spettacolo, riunite tutte in un unico evento.

Il tempo ha consolidato il successo grazie all’organizzazione perfetta e si ripropone avendo cuore pulsante la centralissima piazza Annunziatella; ma coinvolgendo tanti punti del paese tra bar pasticcerie e ritrovi.

Organizzata dall’associazione “Maria SS. Addolorata” di Piana di Brolo, avrà inizio alle ore 20:00 per turisti, villeggianti e buongustai, il cui menù della serata sarà rigorosamente “verde” a partire dalla pasta condita col pistacchio di Bronte, gli arancini e anche il buonissimo gelato realizzato dai maestri gelatai locali, mentre il tutto sarà accompagnato da un buon bicchiere di vino.

La serata sarà caratterizzata da tanta musica dal vivo col gruppo “The Colors Band” e tanto divertimento. Quest’anno una sorpresa per tutti: dopo aver gustato le varie specialità, si mischiano i fuochi pirotecnici con la musica per creare uno spettacolo piromusicale, che incanterà tutti: grandi e piccini. Secondo gli organizzatori la dodicesima edizione sarà sinonimo di garanzia ed invitano quindi il pubblico a non mancare.