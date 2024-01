Ancora un’offesa colpisce il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi al quale il Gruppo Lega cittadino, presente in consiglio comunale con i consiglieri Massimiliano Sticco e Michele Minutilli, insieme con il segretario cittadino della Lega, Alessandra Riccardi, manifestano piena solidarietà.



Dopo l’episodio della lapide rinvenuta nel 2021 nel Parco del Grugnotorto e le minacce social ricevute l’anno prima, è una scritta, apparsa il 19 gennaio scorso sulla struttura comunale Alberti a Sant'Eusebio, ad offendere con l’appellativo di “infame”, il sindaco Ghilardi riconfermato per il secondo mandato con le amministrative del maggio 2023 e primo sindaco che, con la sua elezione del 2018, ha portato il comune di Cinisello al centro-destra dopo 70 anni di amministrazione di sinistra. Il sindaco si è fatto notare per il suo impegno particolarmente intenso sul fronte della lotta alla droga, alle occupazioni abusive e all’illegalità e per una intensa attività di riqualificazione urbana volta a creare un contesto cittadino più sicuro, inclusivo e attento ai bisogni delle categorie più fragili.

“Forse è solo un caso, - scrive Ghilardi in uno sfogo sul suo profilo Facebook - ma tutto ciò avviene pochi giorni dopo la messa in onda del servizio di Striscia la Notizia dove ho voluto essere presente, insieme a Brumotti, al Palazzone proprio per testimoniare il nostro lavoro sul campo. Forse è solo un caso, ma sembra accadere quando si alzano i toni dello scontro ai limiti dell'insulto, come quelli di alcune (fortunatamente pochissime e sparute) comunicazioni che si leggono in questi giorni in alcuni gruppi. Ringrazio i cittadini che mi sono sempre accanto, che mi sostengono con i loro attestati di vicinanza e stima per il lavoro che si sta portando avanti per continuare a perseguire la legalità”.

Alle manifestazioni di solidarietà ed agli attestati di stima espressi, il gruppo Lega di Cinisello Balsamo aggiunge il proprio rinnovato sostegno al sindaco su ogni azione e iniziativa a sostegno della legalità.