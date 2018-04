Ferrara, le preselezioni di Kids Talent a Santa Maria Codifiume domenica 29 aprile

A Santa Maria Codifiume, frazione di Argenta (provincia di Ferrara) presso "I Burloni Coffe and more", durante l'evento organizzato da Matteo Taurisano, titolare del bar, si terrà la prima tappa di preselezione del Kids Talent (il primo in Italia) ideato da Fatti per il Successo Academy di Miky Falcicchio, che permetterà a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni di salire sui più importanti palcoscenici d'Italia, esibendosi davanti ad addetti ai lavori e casting director accreditati.

Responsabile delle tappe emiliane sarà la modella e organizzatrice d'eventi Marika Poldrugovac, durante le quali selezionerà i partecipanti residenti in Emilia Romagna.

Tra gli ospiti dell'evento ci saranno anche le baby modelle Iside e Ginevra, già iscritte a Fatti per il Successo Academy.

Il primo appuntamento dunque sarà domenica 29 aprile dalle ore 16:00 in via Fascinata 21. Save the date!