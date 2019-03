Scomparso Michele Filippone: il ricordo di Santo Inguaggiato.

Michele Filippone , classe 1927, Petralia Sottana. Insegnante elementare , dirigente politico e sindacale, iscritto giovanissimo al Partito comunista, è stato protagonista della vita politica, a Petralia e nelle Madonie, e nelle lotte degli anni '50, accanto a Pio La Torre.

A Cefalù, dove risiedeva da oltre sessant'anni, come consigliere comunale si è distinto in tante battaglie per lo sviluppo, i diritti e la giustizia sociale meritandosi, per la sua coerenza e dirittura morale, la stima e il rispetto anche degli avversari.

Michele , maestro elementare di solida preparazione e spessore culturale, è stato tra i fondatori del sindacato scuola CGIL nella provincia di Palermo, rimanendone sempre attivo e fecondo riferimento sia per gli aspetti contrattuali sia per le scelte di politica scolastica.

Ciao Michele e grazie per quello che hai dato alla nostra comunità.

Giovanni Cristina e Santo Inguaggiato