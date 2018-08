Miky Falcicchio ufficializza il nome della regista della web fiction contro il bullismo: "Sarà Maria Verde"

L'imprenditore e casting director barese Miky Falcicchio ha ufficializzato a mezzo stampa il nome della regista che dirigerà la web fiction contro ogni forma di bullismo della Fatti per il Successo Academy.

Il fondatore del nuovo marchio di abbigliamento e accessori moda per bambini e genitori, Crown 81, ha scelto di affidare questo importantissimo ruolo alla regista e attrice campana Maria Verde per sensibilizzare l'opinione pubblica nazionale su un triste e terribile fenomeno che attanaglia tantissimi adolescenti e giovani. La regista campana ha ricevuto diversi riconoscimenti e premi per il cortometraggio “Domus Amoris” (tra cui miglior attrice protagonista, miglior cast e menzione speciale della Giuria Internazionale come miglior corto al The Gul Of Naples Indipendent Film Festival 2017; e miglior attrice non protagonista, migliori costumi e migliore scenografia al Cultural Classic Film Festival 2017) e per “Gli uomini integri“ (miglior docu-film al Cultural Classic Film Festival 2018).

Sul suo profilo Facebook, l'ex modello e imprenditore pugliese Miky Falcicchio ha poi aggiunto: "Ho deciso di investire tempo, energie e risorse in un progetto molto significativo e di estrema attualità, girando a Toritto, il promo che precederà la web fiction che tratterà storie vere di abusi e prepotenze".

Stay tuned per saperne di più!