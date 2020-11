Il 25 gennaio 2019 Roger Stone è stato arrestato su ordine del procuratore speciale Robert Mueller per falsa testimonianza, ostacolo alla giustizia, false dichiarazioni e per aver fatto da tramite tra il comitato elettorale di Trump, gli hacker russi e Wikileaks. A novembre 2019 Roger Stone è stato giudicato colpevole per tutti i sette capi d'accusa, e nel febbraio 2020 viene condannato a scontare 40 mesi in prigione. L'11 luglio, non senza suscitare molte perplessità, gli concede la grazia.

Perché ricordare la vicenda di Roger Stone? Perché lo slogan "Stop the Steal" a capo della campagna di disinformazione che accompagna la protesta di centinaia di migliaia di americani che credono alle panzane di Trump su presunti brogli elettorali nelle elezioni del 3 novembre e che da giorni riempie caselle di posta e social per diffondere notizie false sul voto è riconducibile a lui.



Quindi è anche grazie a lui che oggi si sono riunite a Washington, vicino a Freedom Plaza non lontano dalla Casa Bianca, migliaia di persone, tutte rigorosamente senza mascherina, per pretendere che Trump continui a ricoprire l'incarico di presidente degli Stati Uniti anche per i prossimi 4 anni pur avendo perso le elezioni, sconfitto da Joe Biden che ha conquistato 306 delegati contro i 232 del presidente in carica.

Alla manifestazione che ha preso il via intorno a mezzogiorno, titolata Million MAGA March o March for Trump o Stop the Steal, partecipano anche gruppi di estrema destra, tra cui Proud Boys, Oath Keepers e QAnon.

Trump, che venerdì aveva dichiarato che avrebbe salutato i manifestanti, è passato in mezzo a loro con il corteo di auto che lo accompagnava al suo golf club a Sterling, in Virginia.

President Trump, en route to a golf outing, passes through a crowd of cheering supporters at the "Million MAGA March" in Washington, D.C.'s Freedom Plaza on Saturday. pic.twitter.com/OyqtlGoXUW — CBS News (@CBSNews) November 14, 2020



Ieri, il presidente in carica ha tenuto una surreale conferenza stampa in cui si è autocelebrato per il fatto che la Pfizer ha annunciato la disponibilità entro fine anno di alcune decine di milioni di dosi di un vaccino anti Covid, mentre i nuovi casi di contagio negli Stati Uniti superavano il numero di 180mila ed i nuovi morti raggiungevano quasi quello di 1.400.

Nella stessa occasione Trump ha dichiarato che non aveva intenzione di riconoscere la vittoria del suo avversario. Una follia che ormai lo rende ridicolo di fronte a tutto il mondo, visto che alla base delle sue dichiarazioni vi sono delle pretese di brogli di cui tribunali e responsabili dello spoglio dei voti non hanno trovato traccia.

Ma questo non sembra preoccupare Trump che, supportato una parte del partito repubblicano (sempre più in calo) e dai funzionari della sua amministrazione, continua nel suo desiderio di dividere l'opinione pubblica del Paese, mettendone a rischio la democrazia, senza dimenticare anche che sta facendo di tutto e di più per promuovere la diffusione del contagio.

In pratica, quella che consegnerà a Biden, nel caso qualcuno non riesca a fermarlo in tempo, sarà un'America a pezzi... ma forse è proprio questo a cui Trump sta mirando, volendo trovare una qualche razionalità nel suo modo di agire.